Torbalı'da 17 meclisi üyesinden manifesto

Torbalı Belediye Meclisi'nin Millet İttifakı mensubu 17 meclis üyesi bir araya gelerek bir açıklama yaptı. Manifesto şeklindeki açıklamada, “Seçimi 50 kere iptal etseniz 50 kere kaybedeceksiniz” denildi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından Torbalı Belediye Meclisi'nde yapılan ve CHP'nin adayı Mithat Tekin'in kazandığı seçim sonrası Cumhur İttifakı cephesinden yargı hamlesi gelmişti. Seçimle ilgili yargıdan nasıl bir karar çıkacağı merakla beklenirken, Millet İttifakı meclis üyelerinden bildiri hamlesi geldi. Torbalı Belediye Meclisi'nin Millet İttifakındaki 17 üyesi ortak bir bildiri okuyarak, Uygur’un vefatının ardından Tekin’i başkanlık görevine taşıyan seçimde özgür iradeleriyle verdikleri ve oyların arkasında olduklarını belirtti.

BİRLİK BERABERLİK FOTOĞRAFI

CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın ve İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Künarlıoğlu’nun da yer aldığı buluşma sonrası Millet İttifakı Meclis Üyeleri adına açıklamayı okuyan Yıldırım Baytekin “Torbalı halkının rahmetli başkanımıza ve bizlere verdiği her oy namusumuzdur, onurumuzdur, şerefimizdir. Bu değerler hiçbir şart altında vazgeçilmeyecek değerlerimizdir. Bize emanet edilen bu kutsal görevi göz bebeğimiz gibi koruyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Seçimi iptal ettirip 50 kere daha seçim yapsalar 50 kere daha kaybedecekler. Hiçbir arkadaşımızın namusuna, şerefine, onuruna toz kondurmayacağız” ifadelerine yer verildi. Açıklamadan sonra birlik beraberlik fotoğrafı çekildi.



