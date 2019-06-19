Torbalı'da 3. bilgilendirme afişi: 13 milyon lira

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 3. afiş dalgası geldi. Uygur son olarak, AK Partili eski Başkanı Adnan Yaşar Görmez döneminde tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcandığını duyurdu.

Daha önce devraldığı belediyenin mevcut borcunu, sonrasında da personel sayısını afiş yoluyla açıklayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 3. afiş dalgası geldi. Harcama ile ilgili duyuru ilçenin birçok yerindeki billboardlara ve belediye binasına şeffaf belediyecilik adına asılarak halka duyuruldu. 2014-2019 yılları arasında belediye bütçesinden 13 milyon liralık paranın tanıtım, reklam ve ağırlamaya harcandığını ifade eden Uygur, belediyenin bir kez daha talan ile yönetildiği ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da paylaştı

Afişler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kendi sosyal medya hesabından Uygur yaptığı duyuruda, "Şeffaf belediyecilik adına önceki dönemde sizlerin parası ile yapılan harcamaları Torbalı halkının bilgisinde sunuyorum" diyerek, "2014-2019 yılları arasında talan ile yönetilen belediyenin tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderlerinin toplamı; 13 trilyon TL (13 Milyon TL)" yazılı bir afiş paylaştı. Başkan Uygur'un sosyal medyadan paylaştığı afişin, ilçenin birçok yerindeki billboardlarda da yer alıyor.

Şeffaf sürece devam

Afişlerle ilgili açıklamalarda bulunan Uygur, "Adaylık sürecinde ifade ettiğim şeffaf belediyecilik adına bu rakamları ilçe sakinleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki bile isteye batırılmış bir belediyeyi devraldık. Personel sayısı ve belediyenin borçları ortada. İlçenin tanıtım ve reklam giderleri 13 milyon lirayı bulmuş. Bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Şeffaflık adına bunları ifşa etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Torbalı halkı müsterih olsun borçları da öderiz, tahribatı da ortadan kaldırırız" ifadelerini kullandı.