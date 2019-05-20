Torbalı'da 5 yılda 3 kat fazla personel alınmış

Torbalı Belediye Başkanı CHP’li İsmail Uygur daha önce açıkladığı belediyenin borcunun ardından personel sayısını afişe etti. Uygur, AK Partili eski Başkan Adnan Yaşar Görmez’in 5 yılda bin kişiyi işe aldığını vurguladı. Uygur, rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Torbalı'da 5 yılda 3 kat fazla personel alınmış
20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:25

Yerel seçimde bir dönem aradan sonra başkanlık koltuğuna oturan İzmir’in Torbalı İlçesi’nin CHP’li Belediye Başkanı İsmail Uygur borç ve mali yapı ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Belediyeyi daha önce 134 milyon TL borçla devraldığını anlatan Uygur, AK Partili Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez tarafından 5 yılda bilerek ve istenerek sistemli bir şekilde kurumun batırılmaya yönelik işlemler yapıldığını ifade etmişti.

Başkan Uygur, İller Bankası’ndan gelen aylık parayı 2 milyon 264 bin TL olarak duyururken bir aylık işçi maliyetinin ise belediyeye 5 milyon 230 bin TL olduğunu duyurdu.  Başkan Uygur, 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle bıraktığında belediye işçi sayısının 453 olduğunu, geri aldığı 2019 tarihi itibariyle de bu rakamın  bin 446’ya çıkartıldığını aktardı.

Uygur,  “Adnan Yaşar Görmez’in belediyeyi 5 yılda nasıl yönetemediğini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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