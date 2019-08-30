Torbalı'da 7'den 70'e kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü Torbalı'da törenlerle kutlandı.

Yeni Kaymakam Ercan Öter'in henüz ilçeye gelmemesi nedeniyle vekaleten Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin öncülüğünde gerçekleşen tören ilk olarak Atatürk Meydanı'nda başladı. İlçe protokolünün tam kadro hazır bulunduğu törende İstiklal Marşı okundu ve meydandaki Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Öğrenciler tarafından şiir ve halk oyunu gösterilerinin sergilenmesinden sonra Torbalı Kaymakamlığına vekaleten Bahri Tiryaki, Torbalı Garnizon Komutanlığı adına Astsubay Üstçavuş Süleyman Antepli ve Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur Atatürk Meydan'ında tebrikleri kabul etti.

Fener alayı yapıldı

Gaziler ve vatandaşlarla birlikte bir çay ocağında kahvaltı yapan Kaymakam Tiryaki ve Başkan Uygur daha sonra Belediye Meydanı'nda Torbalı Belediyesi tarafından organize edilen kutlama programına geçti. Torbalı Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi sonrası sona eren kutlama programı akşam saatlerinde devam etti. 20.30'da Ayrancılar'da fener alayı, Atatürk heykeli açılışı ve Grup Diez konseri gerçekleşti.

Torbalı halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasıyla başlayan mücadelede, 30 Ağustos 1922'de dünyada eşi görülmemiş bir zafer kazanılmıştır. Tarihi şanlı başarılarla dolu yurdumuzda milli birlik ve beraberliğimiz her zaman bizim için önemli olmuştur. Bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere vatanları uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.