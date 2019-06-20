Torbalı'da afişler yalan yazıyor iddiası

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, bir önceki yönetimin 5 yıllık sürede tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcandığına ilişkin açıklamasına Adnan Yaşar Görmez'den cevap geldi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, bir önceki yönetimin 5 yıllık sürede tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcandığına ilişkin açıklamasına Adnan Yaşar Görmez'den cevap geldi, "Rakamların, bilgilerin, tamamı yalan, çarpıtma, afişlerle yalan söylüyor, belgelerle cevap veriyorum. Kimin döneminde ne harcanmış açıklıyorum vatandaşımız gerçeği öğrensin" dedi.

Bir önceki dönem Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, mevcut Başkan İsmail Uygur için 'oynamasını bilmeyen gelin 'yerim dar 'dermiş.´benzetmesinde bulundu. İsmail Uygur'un 2009-2014 yıllarındaki belediye başkanlığı döneminde toplam bütçesinin yüzde 2.6'sını sosyal, kültürel, tanıtım etkinliklerine ayırdığını, kendi başkanlığında ise bunun yüzde 2.1 olduğunu rakamlar vererek açıkladı.

Çağrı yapıyorum

Bir önceki dönem Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, açıklamasında şunları söyledi "Biz 31 Martta bütçesiyle, personeliyle, 5 yılda satın aldığımız 106 yeni araç filosuyla, yatırımlarıyla dipdiri bir belediye bıraktık. Seçimlerde vatandaşa hiçbir vaatte bulunamayan, şu anda da iş yapmaya niyeti olmayan bir yönetim tarzı ile Torbalımız karşı karşıya. Önce belediyenin borçları konusunda halkımızı afişlerle kandırmaya kalkıştı ve AK Partili meclis üyelerimizin bu konudaki yazılı önergelerini reddetti. Sonra personel sayısı 1446 dedi, biz resmi belgelerle 789 olduğunu ispat ettik. Şimdi buradan açık çağrı yapıyorum.

Belediyenin borçlarını ve ödeme planlarını grubumuza resmi olarak verecek misin?

Belediyemizin personel sayısını 2018 raporunda göründüğü gibi doğru bir şekilde açıklayacak mısın?"