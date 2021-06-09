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Torbalı'da Başkan Yardımcısı'na satırlı saldırı!

İzmir'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen ile parti üyesi Aydın Sümbül arasında kavga etti. Elinde satırla Özgen'in üzerine yürüyen Sümbül, çevredekiler tarafından uzaklaştırılırken o anlar kameraya yansıdı

Torbalı'da Başkan Yardımcısı'na satırlı saldırı!
09 Haziran 2021 Çarşamba 08:44

Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgen ile parti üyesi Aydın Sümbül arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sümbül, elinde satırla Özgen'in üzerine yürüdü. Çevredekiler müdahale ederek, Özgen ve Sümbül'ü birbirinden uzaklaştırdı. Yavuz Selim Özgen, Aydın Sümbül hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #başkan yardımcısı saldırı #satırlı saldırı
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