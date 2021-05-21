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Torbalı'da belediye buğday ekti, hasat vatandaşa un olarak dağıtılacak

Arazilerine buğday eken Torbalı Belediyesi hasat hazırlıklarını tamamladı. Ekildiği mahalledeki vatandaşlara un olarak dağıtılacak olan buğdayların ekili olduğu arazilerinden biri de önceki dönem Göztepe Spor Kulübü’ne bedelsiz tahsis edilen ancak sonradan belediye meclisi tarafından tahsisi iptal edilen arazi

Torbalı'da belediye buğday ekti, hasat vatandaşa un olarak dağıtılacak
21 Mayıs 2021 Cuma 12:29

Torbalı Belediyesi, çeşitli mahallelerinde bulunan arsalarına bu yıl buğday ekti. Kasım ve aralık aylarında toprakla buluşan buğday tohumları şimdilerde başak verdi. 1050 dekarlık alana buğday eken Torbalı Belediyesi buradan yaklaşık 750 ton buğday hedefliyor. Bunun bir kısmı un olacak olan buğdaylar tarlaların olduğu mahallelerde ikamet eden vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Her haneye eşit miktarda dağıtılacak olan un, sosyal belediyeciliğin de en güzel örneklerinden biri olacak. Bu tarlalardan elde edilen buğdayların 150 tonu bir sonraki yıl ekilmek üzere tohum ve un olacak, geri kalan yaklaşık 600 tonluk buğday da Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satılıp belediyeye kaynak olarak kullanılacak. Öte yandan belediyenin bu arazilerinden biri de önceki dönem Göztepe Spor Kulübü’ne bedelsiz tahsis edilen ancak sonradan belediye meclisi tarafından tahsisi iptal edilen arazi.  Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “100 dönümlük bu arazi bir nevi Göztepe A.Ş. olacakken şimdi Göztepe AŞ oldu” ifadelerini kullandı.

MAHALLELİLERE EŞİT DAĞITILACAK

Torbalı Belediyesi’nin kontrolünde ekimi ve bakımı yapılan araziler şimdi hasadı bekliyor. İki hafta içinde hasat edilecek olan buğdayların bir kısmı, hangi tarladan hasat edildiyse o mahalledeki hanelere zengin-fakir ve parti ayırt etmeden eşit olarak dağıtılacak. Tarlalara, ekim sezonunda buğday tohumlarını serptiklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin,  “Torbalı’nın başak veren buğday tarlaları bereketi müjdeliyor.  Toprakta bereket var, anlayışıyla 1050 dönüm araziye buğday ektik ve geldiğimiz noktada o tarlalar yeşerdi, başaklandı.  Yeşeren tarlalar, bize iyi bir hasadın müjdesini veriyor. 1050 dönüm araziden 750 ton buğday hasadını hedefliyoruz. Hasat edilen buğdaylar una dönüştürüldükten sonra hangi mahalleden ne kadar un elde edildiyse o mahalledeki tüm hanelere pay edilecek. Ayrıca önümüzdeki yıl tohuma para vermeyip bir kısım buğdayı tohum için ayıracağız.” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #torbalı #buğday #Torbalı Belediyesi #torbalı un
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