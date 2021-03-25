Torbalı'da fidan deposunda yangın

İzmir'in Torbalı ilçesindeki fidan deposunda, yangın çıktı. Yangına, itfaiye ve belediye ekipleri, müdahale etti

Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün deposunda, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Türkiye'nin fidan ihtiyacının önemli kısmını karşılayan depodaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Belediye ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılıyor.

SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Torbalı ilçesindeki fidan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.