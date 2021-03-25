KARAR BELLİ OLDU
KARAR BELLİ OLDU
0
ARTIK ZAYIFLARDA DA GÖRÜLÜYOR
ARTIK ZAYIFLARDA DA GÖRÜLÜYOR
0
DATÇA BELEDİYESİ O TWEETİ SATTI
DATÇA BELEDİYESİ O TWEETİ SATTI
0
ÇAY İÇERKEN DİKKAT!
ÇAY İÇERKEN DİKKAT!
0

Torbalı'da fidan deposunda yangın

İzmir'in Torbalı ilçesindeki fidan deposunda, yangın çıktı. Yangına, itfaiye ve belediye ekipleri, müdahale etti

Torbalı'da fidan deposunda yangın
25 Mart 2021 Perşembe 12:27

Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün deposunda, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Türkiye'nin fidan ihtiyacının önemli kısmını karşılayan depodaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Belediye ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılıyor.

SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Torbalı ilçesindeki fidan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #yangın
Önceki Haber
Göztepeli İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi
Sonraki Haber
Hamile kadın bıçaklanarak öldürüldü!
Buca yollarında dönüşüm zamanı
Buca yollarında dönüşüm zamanı
0
Konak'a Roman Kültür Merkezi
Konak'a Roman Kültür Merkezi
0
İzmir'de intihar eden esnaf, sosyal medyadan isyan etmiş!
İzmir'de intihar eden esnaf, sosyal medyadan isyan etmiş!
0
İzmir Büyükşehir'den çevreci adım
İzmir Büyükşehir'den çevreci adım
0
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İzmir'de o baraj hariç hepsi doldu!
İzmir'de o baraj hariç hepsi doldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.