Torbalı'da kadınlara özel konser

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme hakkı verilmesinin 85. yılı kapsamında Torbalı Belediyesi tarafından Türk Halk Müziği Konseri düzenlenecek.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarında öğretim görevli olarak görev yapan Dr. Mahmut Karagenç tarafından hazırlanan konserde "Türküler Kadını Anlatır" teması işlenecek. 5 Aralık Perşembe günü Belediye Kültür Merkezi'nde, saat 20.00'de başlayacak konser ücretsiz olacak. Konser için hazırlıklar sürdüğü ifade edilirken Torbalı'da yaşayan tüm kadınlar konsere davet edildi.

Seçkin'den davet var

Ünlü saz ustası Dr. Mahmut Karagenç tarafından hazırlanan özel konser programına tüm kadınları davet eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "5 Aralık'ın Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve bunun dünyada kutlanmasını sağlayan özel bir gün olması bu günü ayrıca özel kılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara bıraktığı bu özel mirası unutmamak ve kadınlarımızı bir kez daha hatırlamak adına özel bir konser hazırladık. Tüm kadınları konsere bekliyoruz" diye konuştu.