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Torbalı'da kaza: 1 kişi öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobiliyle kamyona çarpan berber Adem Çebi (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Torbalı'da kaza: 1 kişi öldü
16 Şubat 2021 Salı 08:40

Kaza, dün akşam, İzmir - Aydın Otoyolu'nda meydana geldi. Adem Çebi, otomobiliyle aynı yönde ilerleyen 48 PR 342 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarpıp durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı otomobilden ağır yaralı olarak kurtarılan Çebi, ambulansla kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.  Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #torbalı #torbalı trafik kazası #ölüm
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