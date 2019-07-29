Torbalı'da orman yangını

Torbalı'da, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı, Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Torbalı'nın kırsal Düverlik- Helvacı- Taşkesik mahalleri arasında, saat 16.00 sıralarında, ormanlık alanda yangını çıktı. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlıktaki yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin komşu Bayındır ilçesi Arıkbaşı Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi. Helikopterler, Arıkbaşı Göleti'nden aldıkları suyu yaptıkları sortilerle yanan alana boşaltırken, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük yaşandığı belirtildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, 12 arazöz 5 helikopter ve 70 kişilik orman personelinin yaptığı çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yangının ilk belirlemelere göre Düverlik Mahallesi Kurudere mevkiindeki ormanlık alanda piknikçilerin yakmış olduğu ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı tespit edildi. Yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, savcının talimatı ile yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı.