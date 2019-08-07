Torbalı'da resim eğitimi

Yaşamlarının bir yerine sanatı dahil eden çocuk, genç-yetişkin her yaştan kursiyerler Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen eğitimler sayesinde kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan resim kursunda eğitim alan öğrenciler, sanatla iç içe bir ortamda temel resim teknikleri ve uygulama çalışmaları yapıyor. Aldıkları eğitim çerçevesinde yaptıkları resimlerle kendilerine hayranlık uyandıran kursiyerler, haftanın 5 günü kursa katılıyor. Kadın kursiyerler çocuklarıyla da kurslara katılarak hem onların da sanatla buluşmasını sağlıyor hem de akıllarını çocuklarında bırakmamış oluyor.

Ev hanımı veya öğretmen

Düzenlenen kurslarda hayli mesafe kat eden kursiyerler, yağlı resim, guaj boya ve kumlama gibi kategorilerde eğitim alıyor. 3 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşen eğitimler ücretsiz olarak verilirken, kurslara katılmak isteyenler Belediye Kültür Merkezi'nde kurs başvurusu yapabiliyor. Ortak noktaları içlerinde kalan resim sevgisini yıllar sonra tuvalle buluşturmak olan yetişkinlerin kimi ev hanımı kimi emekli bireylerden oluşurken, ortaya çıkarılan eserler görsel şölene neden oluyor. Eğitmen Serdar Yalçınkaya eşliğinde haftanın 5 günü verilen derslerde 100 kursiyere görmek ve bakmak arasındaki ayrım, gördüğünü doğru olarak algılamak, renklendirme ve soyutlama uygulamaları farklı tekniklerle (desen, boya, kolaj gibi) öğretiliyor.

Yoğun talep

Torbalı Belediyesi olarak sanat çalışmalarına ve eğitimlerine önem verdiklerini ifade eden Torbalı Kültür ve Sanat İşleri Müdürü Serkan Tekin, "Belediye Kültür Merkezimiz bünyesinde açılan ve eğitimleri devam eden resim kurslarımız hızla devam ediyor. Kursiyerlerimiz gerçekten hayranlık duyacağımız eserlere imza atıyor. İlginin ve başarının bu denli yüksek olması bizleri sevindiriyor. Sadece resim değil, birçok sanat dalında kurslarımız devam ediyor. Detaylı bilgi ve kurs programlarımız için dileyen herkesi kültür merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.