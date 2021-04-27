Torbalı'da yeni başkan belli oldu

Torbalı'da başkan İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesi sonrası yerine gelecek isim için seçim yapıldı. Seçimi kazanan CHP'nin adayı Mithat Tekin oldu

Fatih ÖZKILINÇ- Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur geçtiğimiz günlerde vefat etmesinin ardından İzmir Valiliği'nin çağrısı ile Belediye Meclis Olağanüstü toplandı.

Torbalı’nın yeni belediye başkanını belirleyecek Meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Özkan Yıldız idaresinde gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) başkan adayı Mithat Tekin olurken Cumhur İttifakı'nın adayı ise Özgür Erman Çağlar olarak açıklandı. Torbalı Belediye Meclisi’nde CHP’nin 18, AK Parti’nin 10, MHP’nin 2, DEVA Partisi’nin 1 meclis üyesinin bulunuyor. Torbalı’nın yeni belediye başkanı gizli oylamayla seçiliyor.

Yeni başkanın belirlenebilmesi için seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı olacak.

Yapılan ilk tur oylamada Cumhur İttifakı Adayı Özgür Erman Çağlar 15 CHP Adayı Mithat Tekin 16 oy aldı. İlk turda başkan adaylarından birinin üye tam sayısının üçte ikisinin oylarını alamaması nedeniyle ikinci tur oylamaya geçildi.

İkinci tur oylamada ise Cumhur İttifakı Adayı Özgür Erman Çağlar 14 CHP Adayı Mithat Tekin 17 oy aldı. İkinci turda da adaylarından birinin üye tam sayısının üçte ikisinin oylarını alamaması nedeniyle üçüncü tur oylamaya geçildi.

Cumhur İttifakı’ndan fotoğraf iddiası

İkinci tur oylama işlemi esnasında CHP Grubu tarafından verilen oyların fotoğrafının çekildiğini iddia ede AK Parti adayı Çağlar, çekilen fotoğrafların Watsapp yoluyla kişilere atıldığı duyumu aldıklarını ve üyelerin baskı altına alındığını söyledi. Oy verme kabinine telefonsuz girilmesi gerektiğini belirten Çağlar, oy vermeme kabinine telefon ile girilmesinin devam etmesi durumunda kendilerinin de telefonla içeriye gireceklerini belirterek "Mahkemeye gideriz. Cumhur İttifakı üyeleri kabine girerek kendi oylarını çeksin" açıklamasında bulundu.

CHP Grubu adına konuşan Yıldırım Baydemir ise telefonla atılan oyun fotoğrafını çekme iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir grup kararlarının olmadığını belirtti. Seçimin usullere uygun biçimde devam ettiği dile getiren Baydemir, mevcut biçimde seçimin devamından yana olduklarını söyledi.

Üçüncü turda Tekin kazandı

Cumhur İttifakı Adayı Özgür Erman Çağlar ve CHP Adayı Mithat Tekin’nin yarıştığı seçimin üçüncü turunda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu alan CHP Adayı Mithat Tekin Torbalı’nın yeni belediye seçildi. Üçüncü tur oylamada Tekin 17 oy alırken Ak Partili Çağlar 14 ise oy aldı.

CHP ADAYINA İKİ FİRE

Öte yandan AK Parti'nin 10 ve MHP'nin 2 sandalyesinin bulunduğu Meclis'te AK Parti'nin adayı Özgür Erman Çağlar'ın 14 oy alması dikkat çekti. 1 meclis üyesi bulunan DEVA Parti'sinin CHP'yi destekleyeceğini açıklamasının ardından CHP'nin partiden 2 fire verdiği dikkatlerden kaçmadı.