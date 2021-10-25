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Torbalı'da zeytin festivali

Torbalı Belediyesi, ilçenin önemli tarım ürünlerini ve kırsal merkezleri tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok festival düzenleyen Torbalı Belediyesi, dün de Saipler köyünde Zeytin Festivali düzenledi

Torbalı'da zeytin festivali
25 Ekim 2021 Pazartesi 13:42

Torbalı Belediyesi, ilçenin tarım ürünlerini ve ilçe kültürünü tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda festivaller düzenleyip hem üreticinin elindeki ürünü satmasını sağlayan hem de ilçe halkının kültür sanat etkinlikleriyle moral bulmasına öncü olan Torbalı Belediyesi,  dün Saipler köyünde Zeytin Festivali düzenledi. Gerçekleşen festivalde köy halkı, kurulan stantlarda yöresel ürünlerini satma imkanı buldu. Yoğun katılımın olduğu Zeytin Festivali’nde Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Lara sahne aldı. Lara söylediği şarkılarla festivale gelen vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Gerçekleşen festivale Torbalı dışından da çok sayıda ziyaretçi akın ederken, gelen ziyaretçiler saat başı İZBAN’dan kalkan ücretsiz taşıma araçları ile festival alanına ulaşım sağladı.

BAŞKAN TEKİN’DEN TEŞEKKÜR

Gün boyu etkinliklerin gerçekleştiği, alışverişlerin sürdüğü festivalin sonunda gerçekleşen Lara konseri katılımcıları coşturdu. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, yoğun katılımın olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, “Torbalı’da yetişen ürünlerimizi ve güzel köylerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Saipler köyümüzde Zeytin Festivali düzenledik. Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Lara’nın sahne aldığı festivalimize katılan ve bizimle olan herkese teşekkür ederiz. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza destek olmaya ve onların ürünlerini tanıtmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #torbalı #torbalı festival #zeytin festivali
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