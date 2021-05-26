Torbalı'dan kurşun fabrikası tepkisi: Gaziemir'i görenler bizi görmüyor!

Torbalı OSB’ye kurulması planlanan kurşun fabrikası müteşebbis heyet tarafından dün reddedildi. Süreçte destek olan Milletvekili Kaya ve EBSO Başkanı Yorgancılar’a teşekkür eden TTO Başkanı Olgun “2 yılda iki kez durdurduk. Ama bu işin asıl çözümü Gaziemir’den Torbalı’ya gelen Çernobil’den kurtulmakta yatıyor” dedi

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulması planlanan kurşun işleme ve kurşun geri dönüşüm tesisi müteşebbis heyetin dün gerçekleştirdiği toplantıda onaylanmadı. Uzun süredir bu yatırıma karşı çıkan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun dün bir açıklama yaparak süreçte destek veren İzmir Milletvekili Atilla Kaya, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Torbalı OSB Başkanı Muhsin Dönmez ve yönetimi, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, basın mensupları ile çevredeki köy muhtarlarına teşekkür etti. Bir yıl içerisinde Torbalı OSB’ye iki kez kurşun işleme ve akü geri dönüşüm tesisi yapılmak için başvuruda bulunulduğunu ifade eden Olgun dikkatleri 10 yıl önce ilçeye gelen kurşun fabrikasına çekti. Yine güzel ve tahrik edici içeriklerle dolu porno videolarının temelinin atıldığı yer.Gaziemir’deki fabrikanın Torbalı’ya taşındığını ifade eden Olgun “Torbalı olarak önemli bir tarım merkeziyiz. Kurşun fabrikası Torbalı’ya nasıl geldi, nasıl ruhsat aldı. Ortada bir usulsüzlük varsa mahkemede hukuki bir mücadele başlatabiliriz. ÇED sürecinde yanlışlıklar yapıldı, halk olarak onayımız alınmadı. Bu konuda çalışma yapmamız gerekiyor.” dedi.

SARI DUMAN YÜKSELİYOR

Torbalı Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığına çağrı yapan Olgun “Bir yılda iki kez kurşun fabrikasını engelledik ama bir yıl sonra bu fabrika yine kabuk değiştirerek karşımıza çıkabilir. Onun için bizim bu işi kökten çözmemiz gerekiyor. Bu fabrika neden Fetrek Çayı’nın kenarına kuruldu. Fabrikanın içindeki ağır metallerin tarıma, havaya ve yer altı sularına zararı nedir. Çalışanların laboratuvar testlerinde ağır metaller var mı? Gündüz bu fabrikanın bacasından sarı renkli duman yükseliyor. Bunlar için bilimsel çalışmalar yaptırmamız gerekiyor. Şimdi Torbalı Ticaret Odası olarak bir sivil inisiyatif kurmamız gerekiyor. Akademisyenler başta olmak üzere STK temsilcileri ve tüm halkımızı örgütlememiz gerekiyor” dedi.

İZMİR’DEKİ STK’LAR TORBALI’YI GÖRMÜYOR

TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve diğer STK’ların Gaziemir’deki Çernobil faciasına gösterdikleri tepkiyi Torbalı’ya karşı da ortaya koymaları çağrısında bulunan Olgun “Bu fabrika Gaziemir’den nereye taşındı? Bırakın 50 yıl öncesini Torbalı o zehri hali hazırda solumaya devam ediyor. Torbalı Ticaret Odası ve köy muhtarları ilçedeki sivil inisiyatif ile tepki koyuyor ama İzmir’den destek görmüyoruz. Gaziemir’de ortaya konan duyarlılık neden Torbalı’da gösterilmiyor. Herkes Gaziemir’i konuşuyor ama Torbalı’ya gelince kimseyi göremiyoruz. Lütfen sesinizi yükseltin, yarın çok geç olabilir” şeklinde sözlerini noktaladı.