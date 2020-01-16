Torbalı Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde kız bebek ölü bulundu

Torbalı Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde kız bebek ölü bulundu. Göbek bağı hala üzerinde olan bebeğin annesinin kimliği belirlenirken, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Torbalı Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde kız bebek ölü bulundu
16 Ocak 2020 Perşembe 10:41

Torbalı Devlet Hastanesi'nde kadınlar tuvaletinde, saat 12.30 sıralarında, ölü bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemede bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve göbek bağının da hala üzerinde bulunduğu belirlendi. Bebeğin ne zaman öldüğü henüz belirlenemezken, incelemelerin ardından ceset kesin ölüm nedeni ve saatinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Bebeğin annesinin kimliğinin belirlendiği ve yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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