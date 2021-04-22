Torbalı için 5 isim masada

CHP’de gözler Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un vefatının ardından Salı günü yapılacak olan başkanlık seçiminde. CHP’nin 18 meclis üyesinin bulunduğu Torbalı Meclisi’nde tekrardan bir CHP’li ismin başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılırken parti kulislerinde 5 isim ön plana çıkıyor

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partili Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından gözler başkanlık seçimine çevrildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni başkan seçimi için belediye meclisini 27 Nisan Salı günü saat 16.00’da toplantıya davet etti. Mecliste yapılacak gizli oylamada başkan seçilecek.

Torbalı Belediye Meclisi’nde CHP’nin 18, Ak Parti’nin 10, MHP’nin 2 ve Deva Partisi’nin 1 meclis üyesi bulunuyor. Seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı olacak. Belediye meclisinde yapılacak olan seçimlerde CHP’de herhangi bir fire verilmediği takdirde merhum Başkan Uygur’un koltuğuna yeniden CHP’li yeni bir ismin oturması bekleniyor. Cumhur İttifakı’nı oluşturan Ak Parti ve MHP’nin ise seçimlerde aday çıkarması ya da çıkarmaması henüz netlik kazanmazken seçimin vefat nedeniyle yapılacak olmasından dolayı aday çıkarmama ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Torbalı için 5 isim



CHP Genel Merkezi’nin yakından takip ettiği aday belirleme süreci CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İl Yönetimi tarafından gerçekleştiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de etkin rol oynadığı aday belirleme sürecinde Birinci Başkan Vekili Özkan Yıldız, Sıla İlgi Akkaş, Yıldırım Baytekin, Mithat Tekin, Sultan İpekli’nin isimleri üzerinde duruluyor. Yücel ve Soyer görüşmesinin ardından beş isim arasından bir isim üzerinde uzlaşılması beklenirken belirlenen başkan adayının genel merkezin onayının ardından açıklanması bekleniyor.