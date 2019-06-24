Torbalı mehteran ile kutladı

23 Haziran seçimlerinde 800 bini aşkın oy farkıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanı seçile Ekrem İmamoğlu'nun zaferi Torbalı'da da coşkuyla kutlandı

İlk olarak dün akşam saat 21.00'da Torbalı Belediyesi önünde havai fişeklerin atılmasıyla başlayan kutlamalarda renkli görüntüler oluştu. Görsel şovun yanında bir araya gelen vatandaşlar 'Başkan Ekrem İmamoğlu' sloganlarıyla doyasıya bir kutlama yaparken bu sabah da Torbalı sokakları Torbalı Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle renklendi. Mehter Takımı, İmamoğlu için şarkılar söyleyip görsel şova imza atarken Torbalı'da yaşayan ilçe sakinleri balkonlardan ve kaldırımlardan alkışlarla Mehter Takımı'na destek oldu. CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul'un Ataşehir ilçesinde görevlendirilen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "İstanbul'da her şey çok güzel oldu. Artık Türkiye'de de her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Güzel olacak

Geçtiğimiz hafta yıllık izin alarak İmamoğlu için İstanbul'da saha çalışmaları gerçekleştiren, milletvekilleri ve İstanbul CHP İl Örgütü ile koordineli çalışan Uygur, İmamoğlu'nun da zaferini değerlendirdi. Torbalı Belediye Başkanı Uygur, "Sadece İstanbul değil tüm Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. İstanbul, Türkiye'mize hayırlı olsun. Halkın kararına saygı gösterilmeyip tekrarlanan seçimlerde Ataköy'de görev aldık. Burada daha önce benzeri yaşanılmamış bir kenetlenmeye şahit olduk. CHP tarihinde İstanbul'da almadığı oyu aldı. Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu sevgi, barış ve hoşgörü tavrını benimseyen İmamoğlu bir kez daha halkın iradesiyle İstanbul'un belediye başkanıdır. Her şey çok güzel oldu ve bundan sonra Türkiye için de her şey çok güzel olacak." ifadelerine yer verdi.

Biz diline geçelim

Siyasetin artık daha şeffaf hale gelmesi gerektiğini ifade eden Başkan Uygur, "Siyaseti, kimseyi ötekileştirmeden, aynı bayrak altında ekonomiye dayalı, kendi makamlarımızın değil milletin çıkarlarını düşünerek yapmalıyız. Ülke siyasetinin gündemini 3-5 yazar-çizer değil milletin çıkarları belirlemelidir. Türkiye'nin 80'li yıllarda kutuplaşmadan dolayı neler çektiği ortadadır. Sen-ben değil artık biz demeliyiz. Dünyanın süper güçlerine dolgu malzemesi olmamak adına birbirimize sımsıkı sarılarak tek bayrak altında mutlu ve güçlü ekonominin var olması için birbirimizle didişmek yerine sırt sırta dayanarak çalışmalıyız. İstanbul seçimlerini bir zafer olarak görmek yerine sevgi ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin işaret fişeği olarak görelim ve bu birlik ve beraberlikten ayrılmamak adına yeni bir yol haritası çizelim. Seçimleri AK Partinin mağlubiyeti CHP'nin galibiyeti olarak görmekten ziyade vatandaşın siyasetçiye verdiği mesajı çok iyi değerlendirmek gerekir. Her şey çok güzel olacak bir slogandı şimdi Türkiye'de her şeyin çok güzel olması için birlik ve beraberlik içerisinde ekonomi ve huzurumuzun çok güzel olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.