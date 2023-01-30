Torbalı Mersinli Deresi’nde taşkın riski ortadan kalktı

İZSU Genel Müdürlüğü’nün Torbalı’daki Özbey Mahallesi’nden geçen Mersinli Deresi’nde yürüttüğü çalışmalar ile bölgede şiddetli yağışlarda yaşanan taşkın sorunu çözüme kavuşturuldu

Torbalı’nın Özbey Mahallesi’nden geçen Mersinli Deresi’nde şiddetli yağışlarda yaşanan taşkın sorunu, İZSU ekiplerinin tamamladığı kapsamlı çalışmayla ortadan kalktı. Mahalle muhtarının talebi üzerine bölgede yapılan incelemelerde önceki dönemlerde ilçe belediyesi tarafından imal edilen dere kesitinin vadiden gelen atık malzemeler nedeniyle tıkandığı ve hidrolik akışın bozulduğu tespit edildi.

Tespitler doğrultusunda çalışmalara başlayan ekipler, dere yatağındaki eski yapıların sökülmesinin ardından 12 yeni prefabrik yapı imalatını hayata geçirdi. Tamamlanan çalışmalar köy içinde taşkına neden olan sorunu çözüme kavuşturdu.