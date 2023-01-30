Torbalı Mersinli Deresi’nde taşkın riski ortadan kalktı

İZSU Genel Müdürlüğü’nün Torbalı’daki Özbey Mahallesi’nden geçen Mersinli Deresi’nde yürüttüğü çalışmalar ile bölgede şiddetli yağışlarda yaşanan taşkın sorunu çözüme kavuşturuldu

Torbalı Mersinli Deresi’nde taşkın riski ortadan kalktı
30 Ocak 2023 Pazartesi 11:22

Torbalı’nın Özbey Mahallesi’nden geçen Mersinli Deresi’nde şiddetli yağışlarda yaşanan taşkın sorunu, İZSU ekiplerinin tamamladığı kapsamlı çalışmayla ortadan kalktı. Mahalle muhtarının talebi üzerine bölgede yapılan incelemelerde önceki dönemlerde ilçe belediyesi tarafından imal edilen dere kesitinin vadiden gelen atık malzemeler nedeniyle tıkandığı ve hidrolik akışın bozulduğu tespit edildi.

Tespitler doğrultusunda çalışmalara başlayan ekipler, dere yatağındaki eski yapıların sökülmesinin ardından 12 yeni prefabrik yapı imalatını hayata geçirdi. Tamamlanan çalışmalar köy içinde taşkına neden olan sorunu çözüme kavuşturdu.

Etiketler; #izmir #torbalı
Önceki Haber
Modern aydınlatma
Sonraki Haber
İzmir'de bağışlarla kurulan kütüphane sayısı açıklandı! Hedefe az kaldı!
Bayraklı Belediyesi can dostları unutmadı
Bayraklı Belediyesi can dostları unutmadı
0
Sağlık çalışanlarından ek ödeme tepkisi
Sağlık çalışanlarından ek ödeme tepkisi
0
İzmir'de bağışlarla kurulan kütüphane sayısı açıklandı! Hedefe az kaldı!
İzmir'de bağışlarla kurulan kütüphane sayısı açıklandı! Hedefe az kaldı!
0
İzmir Karaburun'da yunuslar böyle görüntülendi
İzmir Karaburun'da yunuslar böyle görüntülendi
0
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı alacak
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı alacak
0
Bornova Belediyesi’nden Sömestr Şenliği
Bornova Belediyesi’nden Sömestr Şenliği
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.