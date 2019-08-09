Torbalı'nın Alman kardeşleri

35 yıllık Türk-Alman ilişkilerine önemli katkılar sağlayan Torbalı-Wunsiedel kardeş kent projesi kapsamda Torbalı Alman gençleri ağırladı.

35 yıllık Türk-Alman ilişkilerine önemli katkılar sağlayan Torbalı-Wunsiedel kardeş kent projesi, Torbalı Belediyesi'nin destekleri ile ayakta durmaya devam ediyor. 4 yıldır öğrenci değişiminin olmadığı iki kent arasında Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un yeniden başkan seçilmesiyle öğrenci değişimleri kaldığı yerden devam etti. Bu kapsamda 27 Temmuz'da Torbalı'daki öğrencileri ağırlayan Almanlar, Torbalı'ya geldi. 8'i öğrencilerden oluşan 10 kişilik heyet ilk olarak Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve eşi Afet Uygur ile bir araya geldi. Heyetteki öğrencilerin kentle ve kendisiyle ilgili soruları yanıtlayan Başkan Uygur, kardeş kent projesini geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

4 yıllık ara

11 gün boyunca Torbalı'da kalacak olan heyet, Türk dilini, Türk aile yapısını ve Türk kültürünü yerinde inceleme fırsatı bulacak. Bugün ilçede kurulan semt pazarını da gezen öğrenciler Torbalı'daki tarihi ve kültürel mekanları da gezecek. İlk iş olarak geçmişi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanan Metropolis Antik Kenti'ni ziyaret edecek olan öğrenciler, Torbalı Kent Arşivi, Efes Antik Kenti, Meryem Ana, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Şirince ve İzmir'de bazı noktaları ziyaret edecek. Yine bu kapsamda cami ziyaretleri de gerçekleştirecek olan heyet, 2 gün de dil animasyonu eğitimi alacak. Torbalı'dan Wunsiedel giden öğrencilerle Wunsiedel'de 3 gün Türkçe dili animasyonu eğitimi alan öğrencilerin bir kısmı Başkan Uygur'a Türkçe sorular sordu. Türk-Alman ilişkilerine ve kültürler arası aktarıma önemli katkıda bulunan projenin 4 yıl aradan sonra yeniden başlaması her iki kent yöneticilerini memnun etti.

İki ülke ilişkilerine katkı

Torbalı-Wunsiedel kardeş kent projesinin önemine değinen Başkan Uygur, "35 yıldır bu proje için emek harcıyoruz, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Torbalı ile Wunsiedel arasındaki kardeş kent projesini sürekli geliştirip bugünlere kadar getirdik. Projenin yeniden başlaması iki ülke ilişkileri için de çok önemli. İki hafta önce proje kapsamında Almanya'ya giden gençlerimiz, orada dil eğitimi alıp, Alman kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular. Bugün de biz Alman gençlerimizle buluştuk. Onları 11 gün boyunca misafir edeceğiz. Kurban Bayramı'nda da burada olacaklar. Bu sayede Türk-İslam geleneklerini de hakim olacaklar" ifadelerini kullandı.

Burası ikinci vatanım

Uluslararası anlamda önemli projelerden biri olarak kabul edilen Torbalı-Wunsiedel kardeşliği 35 yıldır ayakta duruyor. Torbalı'nın ikinci vatanı haline geldiğini ifade eden Heyet Başkanı Martin Reslake proje sayesinde ilerleyen Türkçesiyle, "Torbalı'yı çok seviyorum. Her sokağını biliyorum. Torbalı'yı ve insanlarını çok özledim. Projenin tekrar başlamasına çok sevindim. Türk-Alman gençlerinin buluşması, kültürlerin tanıtılması kentimiz için çok önemli. Yeniden burada olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.