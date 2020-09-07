Torbalı'nın kurtuluşu kutlandı

Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümü törenle kutlandı. Pandemi nedeniyle buruk geçen kutlamalarda konuşan Başkan Uygur, ‘Acısızı, savaşsız bir dünya diliyorum” dedi.

Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümü bugün törenle kutlandı. 7 Eylül Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Atatürk Anıtına çelenk sundu. İlçe Kaymakamı Ercan Öter, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı, güne özel şiirlerin okunduğu törenin ardından protokol, gazilerle bir araya geldi. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, törende yaptığı konuşmada “Savaş, acı, ölüm, kan, ateş ve gözyaşını oluşturan savaş ortamlarının 98 yıl öncesinde kalmasını diliyoruz” dedi.

Savaşsız bir dünya

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tören alanında yaptığı konuşmasında, “Henüz yeni tamamladığımız yüzyılın sonlarına doğru ve özellikle de ilk yarısında yapılan savaşlarla bağlantılı olarak karşılaşılan olaylar yurdumuzu savaşlar, yenilgiler, zaferler ve kurtuluşlar ülkesi durumuna getirmiştir. 98. kez bir daha bugün zafer ve kurtuluş kutlaması yapıyoruz. Tabi bu kutlamayı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle biraz coşkusuz yapıyoruz. Dünyamızda bir yandan barış rüzgarları eserken, bir yandan da çeşitli çıkarların alevlendirdiği savaşların etkilerini kısa süre önce yaşadık. Sevinerek görüyoruz ki dünyamızda ağırlıklı gidiş barıştan yana. O yüzdendir ki artık kurtuluş günlerinin yumuşatılması ve bir anı tazeleyip ders ve deneyim çıkarılması yöntemi genel olarak devlet politikası haline gelmiştir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse de Türk milleti ‘Yurtta barış dünyada barış’ demektedir. Bölgemiz ve ilçemiz bundan 98 yıl önce emperyalist idealler taşıyan bir emperyalist ordusunun işgalinden ve verdiği acılardan kurtulmuştur. Savaş, acı, ölüm, kan, ateş ve gözyaşını oluşturan savaş ortamlarının 97 yıl öncesinde kalmasını diliyoruz. Bu düşüncelerle tüm ülkemizin, bölgemizin ve ilçemizin düşmandan kurtuluşunu kutlarken insanlığa savaşsız ve acısız bir dünya diliyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan kutlama etkinlikleri kapsamında belediye bandosu kent genelinde gün boyu konser verecek. Saat 19.00’da ise Torbalı’da bisikletlerle ‘Kurtuluş Turu’ gerçekleşecek.