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Torbalı seçimlerine AKP'nin yaptığı itiraz kabul edildi!

Torbalı Belediyesi'nde Başkan İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesi ile yenilenen seçimlere AKP itiraz etmişti. Mahkeme AKP'nin itirazını kabul etti

Torbalı seçimlerine AKP'nin yaptığı itiraz kabul edildi!
06 Mayıs 2021 Perşembe 12:47

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Torbalı Belediyesi'nde yapılan başkanlık seçimine ilişkin olarak AKP tarafından yapılan itirazı kabul etti.

Mahkeme belediyeden seçime ait görüntü, fotoğraf, tutanaklar vb. materyallerin 7 gün içerisinde kendilerine teslim edilmesini istedi. İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’nin vereceği karara göre, Torbalı’da başkanlık seçiminin yeniden yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde, başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçilmişti. Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar ise seçimde bazı meclis üyelerinin kimliklerini ve oy pusulalarını cep telefonuyla fotoğraflayıp WhatsApp grubunda ifşa ettiklerini ve gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini iddia ederek, seçimle ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle dava açmıştı.

Etiketler; #torbalı #akp #torbalı belediye seçimleri
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