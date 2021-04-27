Torbalı yeni başkanını seçiyor. CHP'de fire skandalı!

Torbalı'da başkan İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesi sonrası yerine gelecek isim için seçim yapılıyor

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur geçtiğimiz günlerde vefat etmesinin ardından İzmir Valiliği'nin çağrısı ile Belediye Meclis Olağanüstü toplandı.

Torbalı’nın yeni belediye başkanını belirleyecek Meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Özkan Yıldız idaresinde gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) başkan adayı Mithat Tekin olurken Cumhur İttifakı'nın adayı ise Özgür Erman Çağlar olarak açıklandı. Torbalı Belediye Meclisi’nde CHP’nin 18, AK Parti’nin 10, MHP’nin 2, DEVA Partisi’nin 1 meclis üyesinin bulunuyor. Torbalı’nın yeni belediye başkanı gizli oylamayla seçiliyor.

Yeni başkanın belirlenebilmesi için seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı olacak.

Yapılan ilk tur oylamada Cumhur İttifakı Adayı Özgür Erman Çağlar 15 CHP Adayı Mithat Tekin 16 oy aldı. İlk turda başkan adaylarından birinin üye tam sayısının üçte ikisinin oylarını alamaması nedeniyle ikinci tur oylamaya geçildi.

İkinci tur oylamada ise Cumhur İttifakı Adayı Özgür Erman Çağlar 14 CHP Adayı Mithat Tekin 17 oy aldı. İkinci turda da adaylarından birinin üye tam sayısının üçte ikisinin oylarını alamaması nedeniyle üçüncü tur oylamaya geçildi.