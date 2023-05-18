Torbalı’da gençlere için Kitap Kafe

Torbalı Belediyesi, fiziki olarak sıkıntı yaşayan kentteki kütüphane ihtiyacına alternatif çözüm olacak Kitap Kafe Projesi’ni hayata geçiriyor

Torbalı Belediyesi, fiziki olarak sıkıntı yaşayan kentteki kütüphane ihtiyacına alternatif çözüm olacak Kitap Kafe Projesi’ni hayata geçiriyor. Gençlerin yoğun talebi sonrası, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin’in talimatıyla hızlı bir şekilde hazırlıklarına başlanan Kitap Kafe, yarın açılacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na da denk gelen açılışa tüm gençler ve kitap tutkunları davet edildi. Fiyatların minimum tutulduğu, kafe fiyatlarının geçerli olmadığı, öğrenci tarifesinin olacağı Kitap Kafe’de ücretsiz ikramlar da bulunacak.



BAŞKAN TEKİN’DEN DAVET

Rahat bir ortamda ders çalışmak, sınava hazırlanmak ya da kitap okumak isteyenleri ağırlayacak olan Kitap Kafe, Muzaffer Kebabçıgil Koruluğu karşısında (Muratbey Mahallesi 3552.sokak) yer alıyor. Yarın saat 16.00’da gerçekleşecek olan açılışa tüm kitap severleri davet eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Sevgili Gençler; Siz istediniz, biz yerine getirdik. Rahat bir ortamda ders çalışmanızı, kitap okumanızı sağlayacak, ücretsiz ikramlarımız ve Wi-fi imkanlarından yararlanabileceğiniz Kitap Kafe'mizi 19 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da açıyoruz... Açılışımıza tüm ilçe halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TORBALI’DA BİR İLK

Torbalı halkını daha çok kitapla buluşturmayı öncelik edindiklerini belirten Tekin, açıklamalarının devamında, “Keyifli, konforlu, sıcak bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. Kitap Kafemizin kütüphanesinde; Türk Edebiyatı’ndan Dünya Edebiyatı’na, tarihten sanata, bilimden felsefeye, pek çok alanda eser bulunmakta. Belirli aralıkta raflarımızdaki kitaplar yenilenecek. Burayı eğitim, kültür, sanat gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde düzenledik. Torbalı halkının bu kafemize gerekli ilgiyi göstereceklerine inanıyoruz.” İfadelerine yer verdi