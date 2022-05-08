Torbalı’da sıra dışı festival

Türkchopper Torbalı Motosiklet Kulübü ile ortak Motofest’e imza atan Torbalı Belediyesi ilçede bir ilki gerçekleştirdi

Bu yıl ilki gerçekleşen tam 3 bin motosikletlinin giriş yaptığı motosiklet festivalinde, motosiklet tutkunları ve ilçe sakinleri unutulmaz bir gün geçirdi. Birbirinden güzel motosikletlerle önce kent turu yapan motosiklet tutkunları, 2 yıldır pandemi nedeniyle bir araya gelemediklerini belirterek, bu yıl kendilerini bir araya getiren Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin’e teşekkürlerini iletti. Gün boyu Gazi Çamlık Etkinlik Alanı’nda farklı etkinlik ve yarışmalara imza atan motosiklet tutkunları, getirdikleri çadırlarla bu alanda kamp yaptı.

YÜKSEK SADAKAT’TEN HARİKA PERFORMANS

Torbalı Belediyesi çeşitli ikramların da yapıldığı festivale Türkiye’nin dört bir yanından motosiklet tutkunu geldiği gibi Almanya, İngiltere gibi ülkelerden de festivale katılım oldu. Öte yandan günün sonuna doğru ise konserler gerçekleşti. Crazy Eyes ve KOMA gruplarının ardından sahneye Yüksek Sadakat çıktı. Halka da açık olan festival alanında on binlerle birlikte en güzel şarkıları seslendiren Yüksek Sadakat, katılımcılara unutamayacağı saatler yaşattı. Öte yandan gün boyunca festival alanında motosiklet tutkunlarıyla bir araya gelen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, bu festivali gelen talep üzerine gelenekselleştireceklerinin müjdesini verdi.

BAŞKAN TEKİN: TORBALI MOTOFESTLE DE ANILACAK

İlçe Kaymakamı Ercan Öter’le birlikte sabahın ilk ışıklarından itibaren konuklara ‘Hoş geldiniz’ diyen Başkan Tekin, “Türkchopper Torbalı Motosiklet Kulübü sadece motosikletlilere vermek üzere 2 bin yemek fişi hazırlamıştı. Henüz öğlen saatlerinde bu fişler bitti. Ondan sonra kayıt bile alamaz hale gelmişler. 3 binin üzerinde motosikletli bu alana giriş yaptı. Bu belki de bir rekor. Bu rekorun parçası olmaktan çok mutluyuz. İlçe sakinlerimiz de böylesine bir festivalin ilçe merkezinin içinde olmasından dolayı çok mutlu oldu. Onlar için de çok renkli bir gündü. Biz böyle bir katılım açıkçası beklemiyorduk, İngiltere’den Almanya’dan bu buluşma için gelenler var. Motosikletlilerimizin geleneksel hale gelmesi talebini de yerine getireceğiz. Artık Torbalı Motofest ile de anılacak” dedi.