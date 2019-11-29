Torbalılı liseliler müzikte yarışacak

Gençleri kültür-sanat faaliyetlerine yönlendirmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat vermek amacıyla geleneksel hale getirilmesi planlanan Torbalı Belediyesi Liselerarası Müzik Yarışması başvuruları başladı. Başvuruların 23 Aralık'a kadar süreceğini belirten Belediye yetkilileri, "Yarışma için halk oylaması ve jüri oyları geçerli olacak. Final ise Belediye Kültür Merkezi'nde 27 Aralık'ta gerçekleşecek" dedi.

Başvuruların http://lmy.torbali.bel.tr/ adresi üzerinden online yapılmasının yeterli olacağını söyleyen Belediye yetkilileri, şu bilgileri verdi: "Bu adrese 5 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırladıkları müzik videolarını gönderecek olan öğrenciler, halk oylamasının yanı sıra jüri değerlendirmesine tabi olacak. En geç 25 Aralık'ta finale kalan gruplara bilgilendirme yapılacak ve bu gruplar ön elemeye katıldıkları şarkı ile canlı final performansına imza atacak. Final Belediye Kültür Merkezi'nde 27 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Burada ünlü isimlerin de yer alacağı jüri tarafından dereceler belirlenecek ve birinci gruba 5 bin, ikinci olan gruba 3 bin, üçüncü olan gruba ise 2 bin lira para ödülü verilecek.

Çalgılar Belediyeden

Yarışmaya İzmir genelindeki tüm lise öğrencileri katılabilecek. Sadece popüler müzik branşında katılım sağlanabilecek yarışmada yer alacak olan öğrenciler davul ve piyano haricinde diğer tüm enstrümanları kendileri temin edecekler. Yarışmaya katılacak tüm öğrenciler şeffaf bir şekilde değerlendirmeye tabi olacak. Şartnamenin Torbalı Belediyesi resmi sitesinde yayınlandığını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Belediye başkanımız İsmail Uygur'un talimatıyla, öğrencilerin daha fazla müzik ve sanatla uğraşmasını sağlamak, bu yolda çaba sarf eden gençlere umut olmak, onları motive etmek amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Yarışmaya müziğe gönül veren İzmir genelindeki tüm lise öğrencilerini davet ediyoruz" dedi.