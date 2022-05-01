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Trabzonspor taraftarından İzmir'de coşkulu kutlama

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlular, İzmir'de şampiyonluğu kutladı

01 Mayıs 2022 Pazar 07:53

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını kentin çeşitli noktalarındaki yerlerde izleyen bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Taraftalar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Bazı taraftarlar ise maçı Cumhuriyet Meydanı'nda cep telefonlarıyla takip etti. Maçın bitiş düdüğünden itibaren büyük coşku yaşayan bordo-mavili taraftarlar, tulum eşliğinde tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku diğer taraftarların da katılımıyla arttı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #trabzonspor #şampiyon #süper lig
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