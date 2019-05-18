Trafik mağduru at kurtarıldı

Buca Gölet Tesisleri yakınında çarptığı araba tarafından kaderine terkedilen gebe ata Buca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından hayati müdahale geldi. Yaptıkları müdahale ile atın yaşamını kurtaran ekipler, atın çiftliğe naklini gerçekleştirdi.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı zabıta ekipleri, bir şoförün vurup kaçtığı atın hayatını kurtardı. Kaynaklar mevkiinde Buca Gölet civarında gerçekleşen olayda ekipler, bir sürücü tarafından vurularak kaderine terkedilen atı fark edip müdahale etti. İlk müdahale için ekipler tarafından Buca Gölet Tesisleri otoparkına götürülen yaralı atın tedavisi için veteriner hekimlere ve EFODER (Ege Fikir Ortaklığı Derneği) hayvan hakları savunucularına haber verildi. İlk tedavi sırasında atın gebe olduğunun anlaşıldı. İlk müdahalenin ardından atın tedavisi ve bakımı yapılmak üzere zabıta ekiplerinin kamyonetiyle at çiftliğine nakledilerek veteriner hekimlerce tedavisi gerçekleştirildi.