Trafik sorunu çekiciyle çözülmez

İzmir Büyükşehir Belediyesinin üç noktada ve belirli saatler aralığında hizmet verecek çekici projesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “İzmir’in kangreni haline gelen trafik sıkışıklığı sorunu ancak alternatif yollar, battı çıktı ve alt ve üst geçitlerle çözülebilir. Üç noktaya belirli saatlerde hizmet verecek çekicilerle değil!” dedi

Kentin ana arterlerinde gün boyunca yaşanan sıkışıklığın, belediye yönetiminin ilgisizliğinden ve popülist bir yönetim anlayışından ileri geldiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “İzmir’in saymakla bitmeyecek sorunlarının en üst sıralarında yer alan trafik problemi, gün geçtikçe daha da içinden çıkılamaz hale geliyor. Buna karşılık Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, ne yazık ki proje üretmekten aciz, günü kurtarma yoluna giden bir anlayışla ilerlemekte ısrarcı. Söz konusu yaklaşım, İzmir’e bir şey kazandırmayacağı gibi İzmirlinin de zamanından çalıyor” diye konuştu.

Battı çıktı ile çözülür

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ana arterlerde belirli saatlerde görev yapacak olan çekici projesini eleştiren Hızal, “Kentteki trafik sorununun çözümü ne yazık ki belirli saatlerde üç noktaya hizmet verecek bir çekici değildir. İzmir’in kangreni haline gelen trafik sıkışıklığı sorunu ancak alternatif yollar, battı çıktı, alt ve üst geçitlerle çözülebilir. Seçim sürecinde ve sonrasında her kürsüye çıktığında bağıra bağıra anlattığı kavşak düzenlemelerini, battı çıktı projelerini, alt ve üst geçitleri ve hatta yeni alternatif yolları yapmasını bekliyoruz. Belediyecilik; sadece kürsülerde konuşarak şov yapma yeri değil, söylediklerinin ve seçimde aldığı oyların hakkını hizmet etmek zorunda olduğu vatandaşın derdine derman olma yeridir!” dedi.

Yollar yetersiz

Soyer’in seçim döneminde verdiği vaatlerden uzak bir dönem geçirdiğini sözlerine ekleyen Hızal, “Verilen vaatlerde 1111 kavşakta düzenlemeler, 3 önemli noktada battı çıktılar vardı. Bugün gelinen noktada ise trafiği kilitlendiği için çekici hizmeti vermek, Alsancak’ta yoğun bir şekilde kullanılan yolu tek şerit yaparak bisiklet yolu inşa etmek var. Yani İzmir’de trafik sorununun asıl sebebi yolda kalan araçlar değil, yolların yetersizliği. Böyle popülist yaklaşımlarla, sorunların çözümleriyle alakasız projelerle kent sakinlerine ne yazık ki hizmet değil eziyet ediliyor.’’ dedi.

Sorunlara sorun ekliyor

Yaşanan sorunlara karşı çözümden uzak projeler üretildiğinin altını çizen Hızal, “Her gece uyurken kendimize, ‘Acaba yarın nasıl boş bir fikirle karşımıza çıkacak?’ sorusunu sormadan edemiyoruz. Zira Sayın Başkan, sıkça geliştirdiği çözümden uzak projelerle, İzmir’in kasasındakileri, boş hayaller ve altı boş projelere harcamaya ilk günden başladı. Bu konularda kendisini sıkça uyarmamıza ve eleştirmemize rağmen, bu huyuna kısa bir süre ara verdikten sonra kaldığı yerden devam ederek, kentin sorunlarına sorun eklemeyi sürdürme yoluna gitti” ifadelerini kullandı.