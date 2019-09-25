Trafikte 'pes' dedirten görüntü

Konak'ta, seyir halindeki bir otomobilin üzerinde duran ve başka bir kişinin de otomobilin camından sarkarak yaptığı tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Trafikte 'pes' dedirten görüntü
25 Eylül 2019 Çarşamba 11:25

Dün öğle saatlerinde bir vatandaşın, Mersinli Mahallesi Gıda Çarşısı yakınında çektiği görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Söz konusu görüntünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, seyir halindeki otomobilin üzerine çıkarak yolculuk yaptı. Diğer arkadaşı ise vucudunun büyük bölümünü camdan çıkartarak tehlikeli yolculuğa eşlik etti. Bir süre otomobil üzerinde ve camından sarkarak yolculuk yapan 2 kişinin, otomobilin trafik ışıklarında durması üzerine, camdan otomobilin içerisine girdiği görüldü. Olayı gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş ise saniye saniye bu tehlikeli yolculuğu görüntüledi. Polis ekipleri, hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye atan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürüdürüyor.

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