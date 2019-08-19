Traktör kazasında baba öldü, kızı yaralı

Tire'de, devrilen traktörün altında kalan Mehmet Arslan (54) öldü, kızı Ebru Arslan (23) yaralandı.

Traktör kazasında baba öldü, kızı yaralı
19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:32

Kaza, önceki akşam Somak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Arslan, kızı Ebru Arslan ile birlikte incir bahçelerinden evlerine dönmek için traktörle yola çıktı. Ancak Arslan, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk babası Mehmet Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Ebru Arslan ise yaralandı. Ebru Arslan, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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