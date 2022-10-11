Tramvay duraklarında görev yapan güvenlik görevlilerin çalışma şartları meclise taşındı

İZBB meclisinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tramvay durağı güvenlik görevlisi Hülya Onaylı’nın ölümünün ardından tramvay duraklarında görev yapan güvenlik görevlilerin çalışma şartlarıyla ilgili rapor hazırlanmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla meclis gündemine alınmadı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi ekim ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde İZBB Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturumda geçtiğimiz günlerde Konak ilçesinde, tuvalete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden tramvay durağı güvenlik görevlisi Hülya Onaylı’nın ölümünün ardından tramvay duraklarında görev yapan güvenlik görevlilerin çalışma şartlarıyla ilgili Ulaşım Komisyonu ve diğer komisyonlarca rapor hazırlanmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla meclis gündemine alınmadı.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri tarafından verilen önergede “Geçtiğimiz eylül ayında tramvay durağında görev yapan güvenlik görevlimiz Hülya Onaylı temel bir ihtiyacını karşılamak amacıyla yolun karşı tarafına geçerken meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı olayla birlikte tramvay duraklarında görev yapan güvenlik görevlilerinin bazı çalışma şartlarındaki eksiklikler yeniden gündeme gelmiştir. Bu kapsamda güvenlik görevini yapan arkadaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının belirlenebilmesi için; Geçmiş dönemde sendika üzerinden veya direkt çalışan arkadaşlarımız tarafından eksiklerin giderilmesi noktasında taleplerinin neler olduğu, Bu taleplere idarenin ne kadar sürede cevap verdiği, Bu taleplerin kaç tanesine olumlu, kaç tanesine olumsuz dönüş yapıldığı, Bu taleplerden hangilerine geri dönüş yapılmadığı, Sorumlu şirketten kaynaklanan ihmallerin neler olduğu Hususlarındaki verilerin yasal süresi içerisinde yazılı olarak tarafımıza bildirilmesini ve bu konu hakkında sorunların yapıcı ve kalıcı olarak çözülmesi için başta Ulaşım Komisyonu ve ilgili diğer komisyonlar tarafından rapor hazırlanmasını talep ederiz” denildi.

İZBB ile bağı yok

Mecliste önergenin okunmasının ardından CHP Grubu Sözcüsü Nilay Kökkılınç, “Ne yazık ki çok elim bir kazada kaybettiğimiz genç bir hanım, üzüntümüzü paylaştık. Başkanımız(Tunç Soyer) da ailesini ziyaret etti. Sorumları hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. İZBB ilgili hiçbir bağının olmadığı noktasında da herhangi bir sorumluluk atıf edilmedi. Arkadaşlarımızın dilekçesi bilgi edinmeye yöneliktir, ona göre değerlendirilsin” dedi.

Daha başka acılar, sorunlar yaşanmasın

CHP’li Kökkılınç’ın ardından söz alan AK Parti Grubu Sözcüsü Hakan Yıldız da “Önergemizin iki ayağı var. Birinci ayağında burada hiç kimseyi suçlamak üzerine söylemiyoruz. Kazadan sonra İZBB 10’a yakın geçici tuvaleti koydu. Ancak oradaki arkadaşlarımızın çok ciddi anlamda fiziki başka sıkıntıları da var. Geçmişte bunu sendikaya defalarca iletmiş olmalarına rağmen bir çözüm geliştiremedik. Daha acı sonuçlar yaşamadan çıkan sonucun tablosunu sorumluluk gereği İZBB Başkanı sorumlu oluyor ve anında bir tepki olarak 10 tuvalet ama yeterli mi, değil. Kabinlerde, oturma alanlarında problemler, ciddi sorunlar bize iletilmiş durumda. Nasıl biz Aliağa’ya gelecek gemi için biz araştırma komisyonu kurduk, konuyu araştırdıysak bu konuda çok önemli bir sorun. Yaklaşık 70 güvenlik görevlisi çalışıyor. Yüzde 65’i kadınlardan oluşuyor. Bu noktada Ulaşım Komisyonu’nun buradaki meseleyi incelemesi gerekiyor. Daha başka acılar, sorunlar yaşamamak adına bu çalışmayı yapmak zorundayız. Bu anlamda önergemizin değerlendirilip en azından Ulaşım Komisyonu’na havalesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Önerge gündeme alınmadı

AK Partili Yıldız’ın ardından tekrar söz alan CHP’li Kökkılınç, “Metro ve tramvaylar Metro AŞ. tarafından bir kamu şirketi tarafından işletiliyor. Ulaşım planları da daha farklı bir konu. Arkadaşlarımızın dilekçesi tamamen bilgi edinmeye yöneliktir. Ulaşım Komisyonu’nun burada yapabileceği herhangi bir yetki, görev yok. Bilgi edinmeye göre bürokratlarımız çalışsın, yanıt versinler. Ondan sonra gene somut ulaşım planlarıyla ilgili önerileri olursa o zaman meclise havale ederiz. Biz gündeme alınması konusundaki görüşümüzde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Görüşmelerin ardından Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun oylamaya geçmesiyle söz konusu önerge AK Parti ve MHP’li meclis üyelerin kabul, CHP’li ve İYİ Partili üyelerin ret oylarıyla oy çokluğuyla önerge gündeme alınmadı.