Tren hattından karşıya geçmek isterken canından oldu

Torbalı'da, rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isterken yolcu treni çarpan Tacettin Parıltı (40), yaşamını yitirdi.

Tren hattından karşıya geçmek isterken canından oldu
09 Aralık 2019 Pazartesi 10:30

Askeri ve polis üniforması giyip, sokaklarda gezdiği için çevresinde 'Taco Komutan' olarak tanınan Tacettin Parıltı, dün saat 22.00 sıralarında  Arslanlar Mahallesi yakınlarında rayların üzerinden karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada gelen İzmir- Ödemiş seferini yapan yolcu treni Parıltı'ya çarptı. Psikolojik tedavi gördüğü ve buna bağlı olarak yeşil reçete ile satılan ilaçlar kullandığı öğrenilen Parıltı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Parıltı'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tren yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından seferine devam etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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