TRT Müzik, Bayındır'dan canlı yayın yaptı

TRT Müzik kanalının sevilen programı 'Alaturka Akşamlar' programı İzmir'in çiçeğiyle ünlü ilçesi Bayındır'dan canlı yayınlandı.

Bayındır Şehir Stadyumunda kurulan sahneden canlı olarak ekranlarda yayınlanan programın konuğu Türk Halk Müziği sanatçısı ve seyahat programlarıyla sevilen Turgay Başyayla oldu. Gecede program sunucusu İsmail Özkan Türk sanat müziği'nden eşsiz parçalar seslendirirken, Turgay Başyayla da 'Yedi İklimin Sesi' adlı albümünden eserler seslendirdi. Başyayla programda süpriz yaparak Kerimoğlu zeybeği oynadı.

Çiçek verdi

Program sonunda Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen İsmail Özkan ve Turgay Başyayla'ya Bayındır Turan mahallesinde üretilen kuru çiçek buketi ve plaket takdim etti. Sahnede kısa bir konuşma yapan Başkan Demirezen; "TRT Müzik Kanalının Çiçeğin Kenti Bayındır'dan canlı yayın yapması bizleri onurlandırdı. İlçemiz olarak çiçekçilikte marka olmuş durumdayız. Herkesi İlçemizin doğal ve tarihi güzelliklerini görmeye bekliyoruz. Turan mahallemizde üretilen kuru çiçek buketini siz değerli sanatçılarımıza takdim etmekten mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.