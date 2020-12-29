Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Türkiye Bilimler Akademisi Konsey üyeliğine seçildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan'ı tebrik ederek, yeni görevinde ve bilimsel çalışmalarında başarılar diledi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 57'nci Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda TÜBA Asli üyesi Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, TÜBA Konsey üyeliğine seçildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin araştırma üniversiteleri liginde yer alması için girişimciliği, yenilikçiliği ve kaliteyi önemseyerek tüm birimlerimizle oluşturduğumuz ekosistemin başarılı neticelerini almaya devam ediyoruz. Üniversitemiz bünyesinde yer alan pek çok akademik birimde görev yapan yetkin araştırmacılarımız bir yandan bilim dünyasına önemli katkılar sunarken diğer yandan da ulusal ve uluslararası platformlarda görev alıyorlar. Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, ülkemizde tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığını özendiren ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandıran Türkiye Bilimler Akademisi Konsey üyeliğine seçildi. Hem ulusal hem de uluslararası alanda araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin önünü açmaya, onların araştırma ve üretme heyecanlarına ortak olmaya daha çok çaba göstereceğiz. Önümüzdeki süreçte de üniversitemizde hayata geçirdiğimiz araştırma kültürünü yaygınlaştırarak sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Aynı anda birden fazla görev

TÜBA Asli üyesi olan Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, Asya Bilim Akademileri ve Dernekleri Birliği (AASSA)'nin "Bilim ve Mühendislikte Kadın Komitesi"ne (WISE) 2017-2019 dönemi ve 2019-2021 dönemi üyeliğinin yanı sıra, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına (BİDEB) bağlı Araştırma Burs ve Destekleri Grubu ve Yarışmalar Grubu Yürütme Kurulu (GYK) üyeliği görevini yürütüyor.

Sağlık Bilimleri alanında 2015 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü Sahibi Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan'ın danışmanlığını yaptığı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ece Ekşin'in hazırladığı "Biyoalgılamaya Yönelik Elektrokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi" konulu doktora tezi, YÖK 2020 Üstün Başarı bireysel ödülü kategorisinde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Yılın Doktora Tezi ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Erdem Gürsan ve Dr. Öğretim Üyesi Ekşin, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldılar.