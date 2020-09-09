Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Karşıyaka Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Başkan Tugay, “9 Eylül onurumuzdur” dedi

Pandemi tedbirleri altında düzenlenen törene CHP İlçe Başkanı Murat Serdar Koç ve partililer, Belediye Meclisi üyeleri ile muhtarlar da katıldı. Saygı duruşunun ardından Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nı okuyan katılımcılar, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle andı. Başkan Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Yürüyüşü’ne katıldı.

Sonsuz bağlılıkla

“9 Eylül onurumuzdur” diyen Başkan Tugay, konuşmasında şunları kaydetti: “9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 98. yılını, yaşadığımız salgın koşullarında gereğince kutlayamasak da, onurla ve gururla yaşıyoruz. Bize bu büyük mirası bırakan atalarımızı, başta Büyük Önderimiz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; saygıyla, minnetle ve sonsuz bağlılıkla anıyoruz. “Atatürk’ün Karşıyaka’sı” olarak, bir kere daha söz veriyoruz ki, bu büyük destanı yaratan ruhtan, bilinçten ve çağdaş, demokrat, laik Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden asla vaz geçmeyeceğiz, Bu değerlerin simge kenti Karşıyaka ve Karşıyakalılık duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğiz.

Yol gösterecek

“Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesiyle yeryüzüne esin ve cesaret vererek, İzmir’in dağlarında açan çiçeklere Karşıyaka rüzgârımızı ekleyeceğiz. Bilimden, akıldan, hukuktan, sanattan ve aydınlanmadan yana tavrımıza gölge düşürmeyeceğiz. Unutmayacak, unutturmayacağız. 9 Eylül onurumuz, bu duruş düne saygımız geleceğe sorumluluğumuz olarak bize daima ışık tutacak, yol gösterecek. İşte 98. yılda biz bir kere daha söz veriyoruz ki, daha yaşanır bir dünya, daha güzel bir Türkiye mümkündür ve biz bu uğurda çalışırken, asla yorulmayacağız. Nice yıllara İzmir, nice güzel yolculuklara sevgili ülkemiz, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz!”