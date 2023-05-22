Tugay'dan AK Partili İnan'ın stat çıkışına yanıt: Bugüne kadar neredeydiniz?

Karşıyaka Spor Kulübü Stadı’nın yapımının samimiyetsiz siyasete alet edilmemesine özen gösterdiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, stadın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmasının önünde engel olmadığı halde bakanlıkça yapılmadığını söyledi

Karşıyaka Spor Kulübü Stadı'na ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a yanıt veren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve geldiği ilk günden itibaren stadın yapılması konusunda elinden geleni yaptığını söyledi. Stadın, Binali Yıldırım’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sırasında hemen yapılacağı söylenerek alelacele yıkıldığını söyleyen Tugay, bu konunun siyasi istismara uğradığına dikkat çekti. Tugay, İzmir milletvekili seçilen AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ın, seçimin ardından bu konuya daha yoğun ilgi duyduğunu belirterek, “Milletvekilliği adaylığınız vesilesiyle öğrenmiş olduk ki Gümüşpala’da yaşamış, Karşıyaka’da bir lisede okumuşsunuz. Bu kadar yıldır Karşıyakalılar olarak stat problemi de dahil bir sürü problemimiz oldu. Bugüne kadar neredeydiniz? Milletvekili olduktan sonra mı aklınıza geldi? Siyasetçisiniz, genç bir insansınız. Daha duyarlı olmanızı beklerdik” ifadelerini kullandı.

“ÜZERİNİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPACAKSINIZ”

Stat ile ilgili açıklama yapmaktan usanmayacağını söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Ancak bunun sonu ne zaman gelecek? Siz ne zaman bu işi siyasete alet etmekten vaz geçeceksiniz ve üzerinize düşen görevi yapacaksınız? Sürekli bir yalan ve yanlış algı üzerinden insanları kandırmaya çalışıyorsunuz. Bunun bitmesini talep ediyorum. Böyle bir ricam var” dedi.

“BAKANLIĞIN STADI YAPMASININ ÖNÜNDE ENGEL YOK”

Göreve geldiği ilk günden itibaren stat yapımı ile ilgili tüm engellerle mücadele ettiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü; “Belediye üzerine düşeni yaptı. Çevrede oturan vatandaşların açtığı davalar sonuçlandı. Stadın yapılmasının önünde hukuki bir engel kalmadı. Sayın Hamza Dağ eşliğinde, kulüp başkanı ile beraber dönemin Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştük. Fakat bakan bey bize buraya kaynak ayıramayacaklarını ve yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin yapmasını önerdik. Bunun için Sn. Tunç Soyer ile görüştük. O da yapmayı kabul etti ve o tarihten sonra stadın devredilmesi için uğraşıyoruz. Ancak başında olumlu bir cevap verilmiş olmasına rağmen, süreç içerisinde stat arazisi kesinlikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmedi. Devrediyormuş görüntüsü verildi, fakat hiçbir zaman bu gerçekleşmedi. Bakan Mehmet Kasapoğlu medyada, burayı devrettiklerini ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin burayı yapmadığını söyledi. Bir televizyon programında Mehmet Akif Ersoy sordu, ‘belediye başkanı devir belgesini paylaşır mısınız diyor ne diyorsunuz’ dedi. ‘İlerde paylaşırız’ dedi. Ne demek ilerde paylaşırız. Madem insanlara bu doğru olmayan şeyleri söylüyorsunuz. O zaman yayınlayın o devir belgesini de görsün bakalım herkes. Sayın eski bakanla konuşan benim. Yanımda başka insanlar da vardı. Kaynak ayıramadıklarını söylediler. Nasıl oluyorsa Karşıyaka gelince kaynak ayıramıyorlar. Yani biz ne kadar uğraşsak da bu yapılmadı.”

“LÜTFEN ARTIK DÜRÜST OLUN”

“Bugün bulunduğumuz noktada eğer bakanlık burada gerçekten bir stat yapmak istiyorsa derhal bunu yapmalı” ifadeleri kullanan Tugay, ifadeleri şöyle sonlandırdı: “Zaten önünde bir engel yok, bütün yetki onların. Bunu daha önce de yapabilirdi bugün de yapabilir. Eğer yapmayacaklarsa, daha önce söyledikleri gibi kaynak ayırmayacaklarsa, yapmayı reddediyorlarsa bu stadı müelliflik hakkı olan bir mimarın muvafakatnamesini alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devretmeli. Artık Karşıyakalıları yalanlarla kandırmayı bırakın, dürüst davranın.”

