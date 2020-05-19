Tugay ve Purçu’dan Örnekköy mesaisi

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Örnekköy Mahallesi’ne gerçekleştirdikleri ziyaretlerle hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürdü. Tugay ile Purçu, ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımlarını teslim etti.

İzmir’de, corona virüsün görülmeye başladığı ilk zamanlarda sivil toplum kuruluşları, üniversite, yerel yönetim temsilcileri ve aktivistler tarafından kurulan Corona Günlerinde İyilik Platformu (COGİ), çocuklara yönelik çalışmalarını Karşıyaka Örnekköy’den başlattı. Proje çerçevesinde; uzaktan eğitim sürecinde teknolojinin olanaklarından yararlanamayan ve okulla bağları zayıflayan çocuklar için 6 haftalık özel bir eğitim ve etkinlik programı hazırlandı. Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi, Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği, Çocuk Dostu ve Sıfırdan Geleceğe Çocuk Çalışmaları tarafından geliştirilen programla, çocukların okuma ve yazmaya olan istekliliklerinin arttırılması, eğitim ile ilişkilerinin yeniden inşa edilmesi hedeflendi. Model bölge olarak Örnekköy seçilirken, ilk etapta 3. ve 4. sınıftaki 60 çocuk çalışmaya dahil edildi. Mahalleyi ziyaret ederek projeyi tanıtan Başkan Tugay ve Vekil Purçu, çocuklara program kapsamında verilen görevleri tek tek anlattı. Duygularını resimle ifade etme, mahalleye saklanmış bir ipucunu bulma, seramik hamurlarla okuduğu bir karakterin heykelini yapma gibi görevler, çocuklar tarafından keyif ve heyecanla karşılandı.

Etkinlik malzemesi

Ziyarette çocuklara, görevleri sırasında kullanmaları için pastel boya, kitap, resim defteri, günlük, not defteri gibi malzemeler ve mektup bulunan çantalar hediye edildi. Çantalarda, Corona Günlerinde İyilik Platformu tarafından çocuklar için bastırılan; Dilge Güney’in yazdığı, Betül Sinanoğlu’nun resimlediği “Koronavirüslü Günler Bitecek, Güneşli Günler Gelecek” başlıklı kitap da yer aldı. Aynı zamanda kitap, mektup ve diğer yazılı materyaller seslendirilerek WhatsApp grubundan veliler ile paylaşıldı. Proje gönüllüleri 6 haftalık süreçte çocukları düzenli olarak ziyaret ederek çalışmalarının takibini sağlayacak, yeni etkinlikler ve görevler verecek. Bu süre sonunda çocukların ürünleri bir araya getirilerek, COGİ platfromu üzerinden dijital sergi açılacak. Çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı, eğitim süreçlerine destek vermeyi amaçlayan programın, ilerleyen süreçte sosya-ekonomik düzeyi düşük olan farklı bölgelerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İhtiyacı olana destek

Öte yandan, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde yine Örnekköy Mahallesi’ni ziyaret etti. Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı çalışmada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 754 adet erzak paketi dağıtıldı. Evlerinin önünde vakit geçiren mahalle sakinleri; Tugay, Purçu ve meclis üyelerini ilgiyle karşıladı, destekleri için teşekkürlerini iletti.