İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'ni oluşturan federasyon, vakıf ve dernek yöneticileri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz hafta yüzlerce hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınla ilgili geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Başkan Selvitopu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki günlerde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmalarına destek olacaklarını söyledi.

Ziyarette İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'ni temsilen açıklama yapan Öner Osmanoğulları; 39 federasyon ve 3 vakıf temsilci heyetinin Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret ettiklerini belirterek, yangının ardından başlatılan orman yenileme ve fidan dikimi kampanyasına gönülden katılacaklarını ifade etti. Osmanoğulları, "Karabağlar Belediyesi'nin yapacağı çalışmalara, elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız. Birliğimizi oluşturan federasyon, vakıf ve dernekler olarak, küle dönen bölgede 'İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği' ormanı kurmak istiyoruz. Bunun için bize özel bir alan ayrılmasını talep ediyoruz" dedi.

En değerli hazine

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da yangın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin üyelerine duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Başkan Selvitopu, yangından duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, "Yangının çıktığı ilk günden beri Karabağlar Belediyesi olarak söndürme çalışmalarına destek verdik. Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleriyle birlikte koordineli olarak çalıştık. Gönül isterdi ki böyle bir acı tablo ile karşılaşmayalım. Ormanlar bizim gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli hazinelerdir. Onlara sahip çıkmamız da bizim en temel görevimiz. Önümüzdeki günlerde Orman Bölge Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği ağaçlandırma çalışmalarına da destek olacağız" dedi.