Tunç Soyer, bisikletiyle yollarda

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dediğini yaptı. Başkan seçildiğinde makam arabasından çok bisikletiyle seyahat edeceğini söyleyen Soyer, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:15

Seçim kampanyası sırasında, evden işe bisikletiyle gideceğini duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dediğini yaptı. Takım elbisesiyle bisikletine atlayan Soyer, yanında hiç kimse olmaksızın iki tekerlek üstünde geziyor. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde Soyer, bisikletiyle geçiyor ve kendisini görüntüleyenlere de "Selam" diyor.

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