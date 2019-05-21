Tunç Soyer'den Honaz'a destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarım ürününün işlenerek bir sanayi ürünü haline getirilmesinde çok büyük fayda olduğunu belirterek, Honaz kirazını dünya markası yapacaklarını söyledi.

Tunç Soyer, Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı için aday olan CHP'li aday Yüksel Kepenek'in Hürriyet Mahallesindeki seçim ofisi önünde verdiği iftar yemeğine katıldı.

Soyer, iftardan sonra yaptığı konuşmada, Ege Bölgesinin dünyanın en bereketli topraklarına sahip olduğunu belirterek, belediyelerin alt yapı, temizlik işlerinin yanında bulunduğu çevrenin gelişimine de katkı koyması gerektiğini ifade etti.

Yerelde kalkınma

Eskiden öğretmenlerin dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olarak söylediği Türkiye'nin yanlış tarım politikaları ile her şeyi ithal eder duruma geldiğini savunan Soyer, şunları kaydetti:

"Onun için biz yerelde tarımı ileriye götürebiliriz. Nereden biliyorum? Seferihisar'dan biliyorum, İzmir'den biliyorum. Honaz, dünyanın en kaliteli kirazını üreten bir memleket. Size şunu söylüyorum. Sevgili Yüksel başkanım başkan seçildiğinde Honaz, İzmir'in bir ilçesi gibi, biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl Seferihisar'da mandalinayı dünya markası yaptıysak Honaz'ın kirazını da dünya markası yapacağız. Honazlı üretici kardeşim bilsin ki ürettiği kiraz asla elinde kalmayacak, gerekirse İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz satın alacağız. Tarım ürününün işlenerek bir sanayi ürünü haline getirilmesinde çok büyük fayda var. Tarım ürününü işlerseniz, onu sanayi ürünü haline getirirseniz katma değerini büyütüyorsunuz, rekabet gücünü artırıyorsunuz, pazarlama kabiliyetini artırıyorsunuz. Onun için bu topraklarda üretilen neyiniz varsa, biliyorum cennet elmanız var, domatesiniz var, bunları mutlaka işleyeceğiz ve pazarlayacağız."

Aciz değiliz

Ege bölgesinde dünyanın en güzel zeytininin yetiştiğinin altını çizen Soyer, "Toplarız, sıkarız. Sonra tüccar gelir bizden alır, götürür İtalya'ya, İspanya'ya. Çok şık ambalajlara koyar, janjanlı markalarla bütün dünyaya 10 misli fiyatla İtalyan zeytinyağı, İspanyol zeytinyağı diye satar. Biz aciz değiliz. O ambalajı yapacağız, o kirazı paketleyeceğiz, markasını alacağız ve bütün dünyaya Honaz kirazı diye satacağız. Bu topraklar dünyanın en bereketli, en zengin toprakları. Ama biz üzerinde bu toprakların bize bahşettiği zenginliklerle uyumlu yaşamıyoruz. Bu toprakların bahşettiği zenginliklerle uyumlu yaşamak için böyle aydınlık, vizyon sahibi, eğitimci belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Bundan sonra bu memlekette başkanımla beraber yepyeni bir sayfa açılacak, buna bütün kalbimle inanıyorum. İşsiz genç, aşsız ev kalmayacak" ifadesini kullandı.

İftara CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ile partililer ve vatandaşlar katıldı.