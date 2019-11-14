Tunç Soyer'den "Travel Turkey İzmir" mesajı

Bu yıl 5 – 7 Aralık tarihleri arasında 13. kez gerçekleşecek Travel Turkey İzmir Fuarı'nın açılışına sayılı günler kala, sektörün önde gelen isimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Başkan Soyer, "Bugüne kadar farklı mecralarda bulunup, hatta rakip olarak var olmuş ne kadar arkadaşımız varsa, aynı zeminde buluşmamız gerektiğine inanıyorum. Gücümüz var, biz yeter ki birbirimizden vazgeçmeyelim" dedi. Dünya ve ülke turizmini buluşturmaya hazırlanan Travel Turkey İzmir'in açılışına sayılı günler kaldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve İZFAŞ ortaklığında düzenlenecek Travel Turkey İzmir, 5 Aralık'ta sektör profesyonellerini ağırlamaya başlayacak. Fuar İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleşecek Travel Turkey İzmir Fuarı, 7 Aralık Cumartesi gününe kadar devam edecek. Fuar öncesinde sektörün önde gelen isimleri; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve TÜRSAB Fuarcılık Genel Koordinatörü Selçuk Nazilli ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi. Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı'na; İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), İzmir Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), İzmir Tanıtım Vakfı (İZTAV), İzmir Rehberler Odası (İZRO) ile Türk Hava Yolları, Corendon Airlines ve Sunexpress Havayolları yetkilileri katıldı.

Yap deyin, yapalım

Sektöre sonuna kadar destek vermek istediklerini, oluşan birlikteliğin olumlu sonuçlar doğuracağını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Önemli olan bugünden itibaren geleceğe ortak bakmaya çalışarak, farklı fikirlerle nasıl hikayemizi birleştiririz, nasıl bölgemizde daha etkin bir fuar düzenleriz bunun konuşmasını yapmak. Önümüzde yeni bir perspektif, ufuk açılıyor. Yeni dönemde çok daha fazlasını yapmaya muktediriz. Her ne olursa olsun; uluslararası konjonktür, komşular, siyaset, ekonomi... Bu hikayeden ekmek yiyen ve hikayeyi büyütmek için kafa yormuş, alanındaki usta insanlar bir araya geldi. Çok daha iyi bir sonucun çıkacağına inanıyorum. Ne kadar kullanabiliyorsanız beni orada kullanın, hiçbir mahsuru yok. Ben zaten bunun için varım. Sizin rehberlik etmeniz lazım. Bana ne derseniz yapmaya hazırım. Kullandığım, biriktirdiğim neyim varsa burada kullanmak için biriktirdim. Ben sonuna kadar buna açığım. Yol gösterin, 'şunu yap' deyin ben yaparım" ifadelerini kullandı.

Yeter ki birbirimizden vazgeçmeyelim

Türkiye'nin turizm potansiyelinin kullanılamadığına dikkat çeken Başkan Soyer, "Bu hikayede yer alan, ekmek yiyen kim varsa işin içinde olmalı. Dışarı bıraktığımız anda kendi ayağımıza sıkıyoruz, gücümüzden kaybediyoruz. Bugüne kadar farklı mecralarda bulunup, hatta rakip olarak var olmuş ne kadar arkadaşımız varsa, aynı zeminde buluşmamız gerektiğine inanıyorum" dedi. İzmir'in de gücünü artıracaklarını belirten Soyer, "İzmir'in turizm potansiyelinin çok gerisinde bir noktada durduğumuzu hepimiz biliyoruz. Antalya'nın aldığı turist sayısı ile İzmir'in aldığı sayıyı karşılaştırdığımızda içler acısı. Gerçekten hepimizi utandıran bir tablo var. Bunu aşmak şart. Aşmanın da yolu, el ele vermekten geçiyor. Bir turizm stratejisi ortaya koymak istiyoruz. Aynı zamanda turizm kenti yaratmak için neler yapabileceğimiz hakkında konuşuyoruz. Travel Turkey İzmir, bunun önemli parçalarından biri. Geçen seneden de daha iyi olacak. Şundan da emim olun; önümüzdeki sene bu seneden daha başarılı olacak. Gücümüz var, biz yeter ki birbirimizden vazgeçmeyelim" diye konuştu.

Daha fazlası için çalışıyoruz

2018 yılında gerçekleşen fuar hakkında bilgiler veren İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "2018 yılında iyi bir fuar geçirdik. Yıllara göre katılımcı firma sayımızı ikiye katladık diyebiliriz. 2016'dan beri ciddi artan trendimiz var. Bu sene daha fazlası için çalışıyoruz. 2018'de 40 binin üzerinde ziyaretçimiz vardı. Travel Turkey İzmir'i, direk son kullanıcıya yönelik bir fuardan ziyade; iş görüşmelerinin yapıldığı, mutabakatların sağlandığı sektöre birebir dokunan bir fuar olarak tasarlamaya gayret ediyoruz. Bu ziyaretçi sayısı, yapılan iş görüşmelerinin de niteliğini ve yoğunluğunu işaret etmesi bakımından önemlidir" ifadelerini kullandı. TÜRSAB Fuarcılık Genel Koordinatörü Selçuk Nazilli de sektör paydaşlarına katılımları için teşekkür ederek, Travel Turkey İzmir'in stratejik hedeflerini katılımcılarla paylaştı. İZFAŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Gökalp Soygül'ün yaptığı Travel Turkey İzmir sunumunun ardından katılımcıların önerilerine yer verildi. Danışma Kurulu'nda yer alan sektörün paydaşları, hem bu yıl hem de ilerleyen yıllarda Travel Turkey İzmir için yapılabilecekler hakkında fikirlerini belirtti. Başkan Tunç Soyer'e isteklerini ve dileklerini ifade eden paydaşlar, sektörün tüm ayaklarının bir araya gelmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti. Danışma Kurulu'nun ilerleyen süreçlerde de bir araya gelmesi ve kurulun daha da büyümesi planlanıyor.