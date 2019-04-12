Tunç Soyer, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve seçilen ilçe belediye başkanları ile eşlerini Tarihi Asansör'de ağırladı. 23 ilçe belediye başkanı ve eşinin katıldığı yemek sonrasında konuşan Başkan Tunç Soyer, kampanya dönemini geride bıraktıklarını belirterek, bu özel buluşmayı hem yorgunlukları atmak hem de yeni seçilen başkanlar ve eşleriyle tanışmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eşi Neptün Soyer ile birlikte, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen ilçe belediye başkanları ve eşleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Tarihi Asansör'deki yemeğe Ankara'da bulunan Aliağa, Bayındır, Bergama, Kınık ve Kiraz belediye başkanları ile farklı programları olduğu için Selçuk ve Güzelbahçe belediye başkanları katılamadı. Seçim sonrası ilk kez gerçekleşen buluşmayla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Soyer, "Yemekte güzel anıları paylaştık. Bütün arkadaşlarım canla başla çalıştı ve başarılı bir sonuç ortaya kondu. Rekorlar kırıldı. Ezberler bozuldu. Dolayısıyla bunu kutlamak istedik. O zor, yorucu kampanya dönemini birlikte anarak kutlamak istedik" dedi.