Tunç Soyer isyan etti: Bundan sonra yalana yalan diyeceğim

Son zamanlarda kendisine yönelik yapılan iftira kampanyalarına tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediy Başkanı Tunç Soyer, bundan sonra yalana yalan diyeceğini ve İzmirlilerle de bunu paylaşacağını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı meclis toplantısının birinci oturumu Başkan Tunç Soyer'in yönetiminde gerçekleşti. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıda Başkan Tunç Soyer, son günlerde hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

Pasaport iskelesi tadilata alındığı için Urla’dan geçici olarak getirilen “Agamemnon” isimli yüzer iskeleyle ilgili tartışmalara değinen Başkan Soyer, “Bundan sonra yalana yalan diyeceğim” dedi. Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin attığı tweeti hatırlatarak “Kerem Ali Sürekli şöyle tweet atmış: ‘Tunç Soyer yeni yaptığı iskeleye, binlerce yıl bir kara bulut gibi topraklarımız üzerinde dolaşan simge düşmanımızın, Yunan Kralı Agamemnon’un adını verirken ne düşündü acaba? ‘Fikir neyse zikir de o’dur derler! Kurtuluşun şehri İzmir’in sabrını zorluyorlar!’ Bu adı ben vermedim. Ayrıca o geçici iskele. Orası Pasaport İskelesi’dir. Ama bu iftirayı bu mecliste İzmirliler ile paylaşacağım. Bunu niye yapıyorlar, bunu da paylaşacağım. İktidardaki siyasal partinin İzmir il başkanı böyle söylerse bu meclisteki AK Parti meclis üyelerinin bir özür borcu var demektir. Çünkü ben onların da belediye başkanıyım, onların da temsilcisiyim. Burada iftira edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı’dır. Bunu hiçbir meclis üyesinin içine sindirememesi lazım” dedi.

“Bu tahammülsüzlük nasıl ortaya çıktı?”



Bir algı kampanyasının yürütüldüğüne dikkat çeken Soyer “Türkiye’de hoşgörüsüzlük iklimi hakim kılındığı için bu noktaya gelmiş olabilir miyiz? Agamemnon diyorlar. Peki, Efes, Klazomenai, Eritrai’yi ne yapacağız? Bu topraklarda bu kadar tahammülsüzlük nasıl ortaya çıktı? Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Pagos adından neden rahatsız olunur?” şeklinde konuştu.

Köy-Koop konusuyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Soyer “Akıl alacak gibi değil. Sadece bir arabası yok, vızır vızır arabaları dolaşıyor diyorlar. Köy-Koop çatısı altındaki her bir kooperatifin kendi araçlarında Köy-Koop logosu kullandıklarını bilmiyorlar sanki. Merkez yönetimin başka mülkü yok. Ancak bu zihniyet kabul edilebilir değil” şeklinde konuştu.

“Buca Metrosu için çok yakında uluslararası ihaleye çıkacağız”



Kişisel saldırılarla İzmir’e büyük bir haksızlık yapıldığını söyleyen Soyer, “Geçen toplantıda ‘Dilerim bu son bulur’ dediğimde ne kadar iyimsermişim. Hala Kıbrıs, Pagos meseleleri gündeme getiriliyor. Hepsinin bir bağlamı, zamanı, o günün koşullarında anlamı var. Kıbrıs barış görüşmeleri yapılırken İngilizler karışmasın diye söylenmiş bir lafı alıp ‘Kıbrıs’ta Türk ordusu istemiyoruz’ algısına getiriyorlar. Sonra samimiyetten söz ediliyor” dedi.

Yapılan yatırımlara da değinen Soyer, “Bir buçuk yıl içinde 400 otobüs, iki arabalı feribot aldık, 136 milyon lira ödedik. Buca Metrosu’nun hala temelini atmadığımızı söylüyorlar. İnsaf… Pandemi var, bu şehirde deprem yaşandı. Yine de İzmir Büyükşehir Belediye Buca Metrosu için 490 milyon euroluk bir konsorsiyum yarattı. 3.2 oranında faizle ve 15 yıl vadeyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden daha az faizle finans kaynağı yaratmak ne demek? Üstelik çok yakında uluslararası ihaleye çıkacağız. Ayrıca pandemiye rağmen Narlıdere Metrosu’nda yeraltında 10 kilometre tünel kazıldı ve 125 milyon euro finansman bulduk” dedi.

“Kimyamızı bozmaya çalışıyorlar” diyen Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz canla başla çalışmaya devam edeceğiz. İncir çekirdeğini doldurmayacak konular üzerinden zaman harcıyoruz. Yine de bu kente ve İzmirlilere inancımızdan eksilmiyor. Moralimiz yerinde, canla başla devam edeceğiz”

“Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun”

Meclis toplantısı öncesinde yapılan İZSU Genel Kurulu’nun Ocak ayı olağanüstü toplantısında ise gündem pandemi nedeniyle faaliyetleri durdurulan veya kısıtlanan esnafa verilen destek kararı oldu.

Lokanta, kahvehane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, halı saha, düğün salonu, berber, kuaför, güzellik salonu, konaklama mekânları ve eğlence mekânlarının kullandıkları su ve atıksu bedellerinin 2021 yılının ilk üç ayında yüzde 50 indirimli uygulanmasıyla ilgili önerge Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşüldükten sonra oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında hem su ve atıksu bedelleri yüzde 50 indirimli olacak hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi bu süreçte katı atık bertaraf bedeli almayacak. İndirim yapılacak abone gruplarının tüm konut dışı abonelerin yüzde 77,2’sini oluşturduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Tüm konut dışı abone sayısı 140 bin 175. İndirim uygulanacak abone sayısı ise 108 bin 155. Bu karar ile İZSU, su ve atıksu bedelinden 16 milyon 360 bin lira, katı atık bertaraf bedelinden ise 3 milyon 300 bin lira feragat etmiş olacak. İzmir’e, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.