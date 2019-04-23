Tunç Soyer, kutlamalara bisiklete gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına bisikletle gitti. Konak'ta bulunan belediye binasından Cumhuriyet Meydanı'na bisikletiyle giden Soyer'i görenler, cep telefonları ile bu anları kayda aldı.

Kent içinde bisiklet kullanmayı teşvik etmeyi amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer (60), göreve geldikten sonra makam aracının arkasına bisiklet koyma aparatı taktırmıştı. Soyer ilk kez pazar günü kent içinde bisiklet kullanmaya başlamış ve bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. İki dönem belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar'daki evini, kent merkezine taşıma hazırlığında olan Soyer, 50 kilometre uzaklıktaki Seferihisar'dan Konak'taki belediye binasına makam aracı ile geldi. Üzerinde takım elbisesi bulunan Soyer, aracını belediyede bırakarak bisiklete bindi. Bisikletine binmeden önce kaskını takan Soyer, bisiklet yollarını kullanarak, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören programına katıldı. Soyer'e Özel Kalem Müdürü İlker Kozan ile Protokol Koordinatörü Turgut Yalçın da bisikletleri ile eşlik etti. Soyer'i gören vatandaşlar ise cep telefonları ile fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

Şiirler okundu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama programı İl Mili Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Meydanda devam eden kutlamalarda öğrenciler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çiçek verdi. Soyer'in tören alanına bisikletle gelmesi dikkati çekti.

Atatürk silüeti oluşturdular

Törende şiirlerin okunmasının ardından çeşitli ilkokul ve ortaokullardan iki bine yakın öğrenci renkli gösteriler sundu.

Def ve karton balıklarla sergilenen "Neşeli çocuklar" adlı gösterinin ardından çeşitli müzik ve aksesuarlarla "Hür doğdum", "Yediden yetmişe gençlik", "Bir efsanedir Anadolu" gösterileri sunuldu. Türkiye'm" adlı son gösteride bin 928 öğrenci görev aldı. Öğrenciler Atatürk silüeti ve Türk bayrağı oluşturdu. Gösterinin sonunda öğrenciler "Bu bayrak inmez" dedi.

Meydanı dolduran İzmirliler, töreni ellerinde Türk bayraklarıyla ilgiyle izledi. Çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı.

Tedaviye bayram arası

İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında çocuk şenliği düzenlendi. Hastane bahçesinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen çocuk şenliğine hastanede tedavi gören çocuklar, aileleri ve okullardan gelen öğrenciler katıldı. Kutlama programında down sendromlu çocukların yaptıkları dans gösterileri büyük ilgi gördü.

Okullardan gelen öğrenciler yaptıkları dans ve spor gösterileriyle hasta yaşıtlarına moral kaynağı olurken, törende hastanede tedavi gören çocuklar da şiir okudu. Hastanede tedavi gören Rüzgar Eser, temsili hastane başhekimi oldu. Ona doktor önlüğünü Başhekim Doç. Dr. Tanju Çelik giydirdi.

Hastane Başhekimi Çelik, yaptığı konuşmada 72 yıllık hastane tarihlerinde bu yıl 4'üncü çocuk şenliğini düzenlediklerini artık bu etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Hem tedavi gören çocuklarımız hem de ailelerinin mutlu olduğunu belirten Çelik, "Çocuklarımız tedavileri devam ettiği için bayram kutlamalarına gidemeyince, onların bu duygudan eksik kalmaması için çocuk şenliğini düzenlemeye başladık. Çocukların mutlu olduğunu görmek tarif edilmez bir mutluluk. Bu durum onların tedavi süreçlerine de yansıyor, moralleri ve motivasyonları arttırıyor. Yaşıtları da hastanede tedavi gören arkadaşlarını yalnız bırakmıyor ve onlarla beraber çocuk bayramını doyasıya kutluyor." dedi.

Çocuklara dondurma dağıttı

Marmaris'te market işletmecisi Kadir Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 4 ayrı dükkanında çocuklara ücretsiz dondurma dağıtmaya başladı. Marmaris'in 4 ayrı mahallesinde marketleri bulunan evli ve 2 çocuk babası Kadir Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dükkânlarının tamamında çocuklara ücretsiz dondurma dağıtmaya başladı. Fiyatları 1- 3 lira arasında değişen çeşitli marka dondurmaları bugün saat 18.00'e kadar dağıtacak olan Kaplan, "Bilirsiniz ki çocuklarımız dondurmayı çok sever. 23 Nisan'da her işletmeci, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevindirmeli" dedi. Marketin müşterilerinden Demet Kurtça ise, "Allah razı olsun. Ne güzel. Keşke herkes yapabilse. Kadir kardeşimiz, duyarlı esnafımızdır" dedi. Ücretsiz dondurmaya, çocukların ilgisi yoğun oldu. Dondurma alabilmek için çocuklar, kuyruk oluşturdu. Dondurmasına kavuşan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.