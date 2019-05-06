Tunç Soyer: Mahalleleri uzlaşıyla dönüştüreceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öncelikli projeleri arasında yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemek için saha çalışmalarına başladı. 308 hektarlık alandaki çalışmaları denetleyen Başkan Soyer, tüm kentte sağlıklı bir yapılaşma ve dönüşüm gerçekleştireceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öncelikli projeleri arasında yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemek için saha çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kentsel dönüşüm projesi olan Uzundere 1. Etap'ta yeni evlerine taşınan ailelerle sohbet eden Başkan Soyer, Uzundere 2. etap kapsamındaki inşaatları da inceledi. Kentin 7 ayrı bölgesinde 308 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi alan Soyer, tüm kentte sağlıklı bir yapılaşma ve dönüşüm gerçekleştireceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin ürettiği değerin adil paylaşımını esas alan ve odağına vatandaşın menfaatlerini koyan bir anlayışıyla kentsel dönüşümde yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde, adil, uzlaşmaya dayalı dönüşüm prensibiyle ilk etabı tamamlanan Uzundere Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı. Uzundere 1. Etap'taki örnek daireyi gezen, 2. etapta hızla yükselen inşaatları inceleyen Başkan Soyer'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve belediye bürokratları eşlik etti.

Şehrin refahı artacak

Uzundere'nin yanı sıra Örnekköy, Ege Mahallesi, Gaziemir Aktepe-Emrez, Bayraklı, Ballıkuyu ve Güzeltepe olmak üzere kentin 7 ayrı bölgesinde 308 hektarlık alanda uygulanan kentsel dönüşüm projeleri hakkında da detaylı bilgi alan Başkan Soyer, kentin tüm bölge ve ilçelerinde sağlıklı bir yapılaşma ve dönüşüm gerçekleştireceklerini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kentte yaptığı en başarılı hizmetlerden biri Uzundere kentsel dönüşüm çalışmaları. Neden, biliyor musunuz? Orada belediye, müteahhit ve vatandaş bir araya geldiler. Belediye vatandaşın hakkını korudu. Şimdi biz aynı mantıkla yola çıkarak, buralardaki hiçbir vatandaşımın hakkına zerre kadar toz kondurmayacağız. Deprem ve diğer afetlere hazır, dayanıklı yaşam alanları oluşturacağız. İzmir'in mahallelerini yerinde ve uzlaşıyla dönüştürmeye hız vereceğiz. İzmir'imizin ürettiği değerin adil paylaşımını esas alan ve odağına vatandaşın menfaatlerini koyan planlama ve dönüşüm anlayışıyla çalışacağız. İzmir için iki ana hedefimizin; şehrin refahını yükseltme ve tüm kılcallara yayma hedefimizin kesiştiği en özel noktalardan birisi de kentsel dönüşüm alanları. Bu bölgelerin dokusunu yenilerken, içinde yeşil alanlara, parklara, çocuklar ve gençler için sosyal, kültürel, sportif alanlara, kadınların evlerinden çıkıp sosyalleşebileceği mekânlara öncelik vereceğiz. Hem bu bölgelerdeki vatandaşlarımızın refahını hem de tüm şehrimizin refahını artıracağız" diye konuştu.

9 Mayıs'ta yeni ihale

Uzundere 1. etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 9 blokta 308 konut ve 33 işyerinin hak sahiplerine teslim edildiği alandaki örnek daireyi gezen Başkan Soyer, apartman sakinleriyle de sohbet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşüm ilkesi ile Türkiye'de öncü olan Uzundere projesinin 1. etabında 280 konut ve 33 işyerinin yapımını tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap çalışmaları kapsamında 67 bin metrekarelik inşaat alanına sahip 420 konut ve 40 işyerinin inşaatı 2020'nin Mart ayında tamamlanacak. 112 bin metrekare alanda 385 konut, 21 işyeri, 121 ticaret-ofis ve 122 odalı otelin bulunduğu Uzundere 3. Etapta konutlar için kuralar çekildi; 9 Mayıs'ta inşaat ihalesi yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı 180 bin metrekare büyüklüğündeki Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda 3520 konut ile 338 adet işyeri yapacak. 1. Etapta yer alan 130 konut ile 13 işyerinin inşaatı devam ediyor, 580 konut 11 işyerinin bulunduğu 2. Etap için de 9 Mayıs'ta inşaat ihalesine çıkılacak. Örnekköy 3. ve 4. etaplar için de ihale hazırlığı sürüyor.

Gaziemir Aktepe –Emrez'de dönüşüm başlıyor

Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Gaziemir Aktepe- Emrez mahallelerinde 1 milyon 220 bin metrekarelik proje alanında yaklaşık 10 bin konut-işyeri-ofis üretilecek. 82 bin metrekarelik inşaat alanına sahip 530 konut, 20 işyerini kapsayan 1. Etap'ın inşaat ihalesi ise 23 Mayıs tarihinde yapılacak.

Yaklaşık 3200 kişinin yaşadığı Ege Mahallesi'nde yerinde dönüşümü sağlamak için üretilecek 300 konutun yer aldığı bloklar ile 728 ticaret-ofis ve konutun bulunduğu blok için de ihale hazırlıkları başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı, Ballıkuyu ve Çiğli Güzeltepe kentsel dönüşüm alanları ile ilgili de çalışmaları sürüyor. 7 ayrı bölgede yürütülen kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında İzmir'de 35 bin konut- işyeri-ofis üretilmiş olacak.