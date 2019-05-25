Tunç Soyer onayladı: Kemeraltı'na yeni otobüsler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelen Tarihi Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya; Buca, Bornova, Karşıyaka, Balçova gibi metropolde yer alan ilçelerden günde 2 kez Kemeraltı’na otobüs kaldırılacağını söyledi. Soyer’in uygulamaya onay verdiği aktarıldı.

Tunç Soyer onayladı: Kemeraltı'na yeni otobüsler
25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in esnaflarla bir araya geldiği toplantıda önemli kararlar alındığı öğrenildi.

Öncelikle kış aylarında saat 10:30 ile 17:30 arasında trafiğe kapalı olan çarşının yaz uygulamasına geçiş yaptığı aktarıldı. Görüşmede esnaflar trafiğe kapalı olma saatinin 19:30’a uzamasını talep ederken Başkan Soyer de teklife onay verdi.

Öte yandan buluşmada Kemeraltı için tüm İzmirlileri ilgilendiren bir karar daha alındığı ifade edildi. Buca, Bornova, Karşıyaka, Balçova gibi metropolde yer alan ilçelerden günde 2 kez Kemeraltı’na otobüs kaldırılacağı aktarıldı. Kaya, Soyer’in bu uygulamaya da onay verdiğini söylerken kararın Kemeraltı esnafında büyük sevinç yarattığını ifade etti.

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