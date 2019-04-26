Tunç Soyer: Türkiye değişmeye başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki Belediye Başkanları Zirvesi’nden sonra açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “31 Mart itibarıyla Türkiye değişmeye başladı” dedi. Soyer, yerelde yapacakları çalışmaların refah ve sosyal adaleti güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen Belediye Başkanları Zirvesi’ne katıldı.



Tunç Soyer, toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, Türkiye için hayırlı olacak bir dönemin başladığını, yerelde yapılacak refahı ve sosyal adaleti güçlendirecek çalışmaların Türkiye için yol gösterici olacağını söyledi.

SODEM-SEN geliyor

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soyer, görüşmelerin son derece verimli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“31 Mart itibarıyla Türkiye değişmeye başladı, o belli oldu zaten. O değişim, yerelden başlayacak, bu da belli oldu. Dolayısıyla bizim yerelde yapacaklarımızın Türkiye’ye yol gösterici, ön açıcı, hem refahı hem sosyal adaleti güçlendirici çalışmalar olması lazım. Bu anlamda bundan sonraki yol haritasını şekillendirecek ilk toplantıydı. Bu toplantıların devamı gelecek. Yerel yönetimlerin koordinasyonuyla ilgili bir çalışma da başlatılacak. Eski SODEM’in değişeceği yeni bir platform oluşacak. SODEM-SEN adıyla bir sendika kuruyoruz. Türkiye için çok hayırlı olacak bir dönem başlıyor.”

Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin soruyu ise şu sözlerle yanıtladı:

“Türkiye’nin dinamikleriyle oynamak, kökleriyle oynamak anlamına geliyor. Bunlar, rahatsızlık verici ve tedirgin edici şeyler. Ama bunların üstesinden gelecektir Türk milleti. Demokrasiyi, hoşgörüyü, sevginin dilini yeniden hakim kılacaktır. Yerel yönetimler olarak biz de takipçisi olacağız.”