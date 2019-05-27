Turizm Daire Başkanlığı kuruluyor

Egeli turizmcilerle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, turizmcilerin belediyeyle doğrudan iletişim kurabileceği Turizm Daire Başkanlığı kuracaklarını açıkladı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile toplantıda bir araya geldi. Soyer'i göreve gelmesinden dolayı kutlayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Sektörün içinden geliyor ve sektörü çok iyi biliyorsunuz. İzmir turizminin, ekonomisinin gelişmesi için yapacağınız çalışmalara, her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Hedef pazarlarda bilinmiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e dünya, Türkiye ve İzmir turizmindeki gelişmelere ilişkin bir rapor sunan Mehmet İşler, 2018 yılında yüzde 21,45'lik artışla son beş yılın en yüksek düzeyine ulaşan Türkiye turizminin 46 milyon 112 bin 592 ziyaretçi ağırladığını söyledi. Turist sayısındaki artışa karşın kişi başına düşen turizm gelirinin 640 dolar düzeyine gerilediğini anlatan İşler, İzmir turizmine ilişkin bilgileri paylaşırken şu görüşleri dile getirdi: "2018 yılında yüzde 18,27'lik artışla gelişimini sürdüren İzmir'in 1 milyon 683 bin 288 ziyaretçi ağırladı. İzmir'in ülke turizminden aldığı pay yüzde 2,59'a geriledi. Geçtiğimiz 15 yıl boyunca kentin öncelikli sektörleri arasında turizmi göremedik. Bunca yıldır ihmal edilen İzmir, hedef pazarlarda yeterince tanınmıyor, bilinmiyor. Egeli turizmciler olarak son derece ümitliyiz. Sizin döneminizde İzmir'in turizm potansiyelinin değerlendirileceğine ve turizmin kentin gündeminde öne çıkacağına, konacak hedeflere yol alınacağına inanıyoruz."

Doğrudan iletişim

Egeli turizmcilerin ziyaretinden memnunluk duyduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sizinle aynı heyecanı taşıyorum ve aynı perspektiften bakıyorum" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokrasisinde önemli bir eksikliği gidereceklerini ve Turizm Daire Başkanlığı kurulacağını açıklayan Soyer, "Büyükşehir'de turizm dairesi kuruyoruz. Artık belediyede turizmcilerin doğrudan doğruya belediyeyle iletişime geçeceği, talebini iletip takibini yapabileceği bir turizm dairesi olacak" diye konuştu.

Patinaj engellenmeli

Turizm sektörününün bileşenlerini oluşturan sivil toplum kuruluşlarının birbirinden ayrı, birbirinden habersiz çalışmalar yaptığını anlatan Tunç Soyer, "Aynı alanda aynı üst hedefe giderken patinaj yapan, zamanı, enerjiyi, tüketen hatta birbirinin ayağına dolanan bir tablo ortaya çıkıyor" dedi.

Aşkla çalışacağız

"Nasıl oluyor da Antalya ilerlerken biz 1 milyonda kalıyoruz? Çalışmalar bütüncül olamadığı için hedef ıskalanıyor. İzmir diye ortaya çıkartacağımız şeyi kendi kendimize baltalıyoruz. Önce bu hikayenin müşterekleşmesi, aynı masaya konması ve buradan bütüncül bir İzmir hikayesinin çıkması lazım" diyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörle ilişkiyi dinamik, canlı kurmak zorundayız. Biz belediye olarak işin orkestrasyonunda olacağız, sektörün muhatabı biz olacağız ve biz yapacağız. İçinizi ferah tutun. Aşkla İzmir'in içinde tabii ki turizm de var. Bu işi aşkla yapmak istiyoruz. Bunları söylerken bütün kalbimle söylüyorum. Antalya 13 alırken bizim 1 almamız içime sinmiyor. Ne bu kadar aciziz, ne bu kadar güçsüsüz. Bunu aşmak zorundayız. Hata neredeyse çıkartıp tedavi etmek zorundayız, başka çaremiz yok. Bu memleketin bize sunduğu nimetlerle uyumlu bir hayatı yaşamak hakkımız. Buna seyirci kalamayız. Bu aczi kabul etmiyoruz. Onun için el ele vermek, içtenlikle sevmek, saygı duymak zorundayız."

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Egeli turizmcilerin istek, görüş ve önerilerini aktardı. İşler, turizm sektörüne katkıları ve yaklaşımı nedeniyle Soyer'e teşekkür ederek ebru sanatı uygulanmış doğaltaşla oluşturulan bir plaket sundu.