Turizm ve gastronominin kalbi İzmir'de atacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Horeca fair Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Gıda Fuarı lansmanında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir’in Türkiye’nin en önemli fuar kentlerinden biri olduğunu belirterek kentte fuarcılığın büyümesi için çalıştıklarını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Bu yıl 16-19 Şubat tarihleri arasında Glpaltform Fuarcılık organizasyonuyla KOSGEB ve İzmir Ticaret Odası(İZTO)’nın katkılarıyla fuarİzmir’de üçüncüsü düzenlenecek olan Horeca fair Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Gıda Fuarı lansmanı İZTO çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İzmir'de fuarcılığın büyümesi için çalışıyoruz

Fuarların kent ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Fuarlar bir kentin dünya ile entegrasyonunda ne önemli fırsat bağlarından biri. İzmir İktisat kongresinde bundan 99 yıl önce büyük Atatürk ‘İzmir Fuarlar şehri olmalı’ diyerek bu gerçekliğin altını koyu çizgilerle çizmiş oldu. O günden sonra İEF ve onun sağladığı olanaklar çok büyük işlev gördü ve Türkiye'nin en önemli fuar kenti olduk. Fuar dediğinizde fiziki altyapıya da ihtiyaç var. Bizim bunun için Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olan Fuar İzmir'imiz var. İyi ki var. Elinizde böyle bir eser olmasaydı bunları yapma imkanımız olmayacaktı. Herkes bu pastayı büyütmek için uğraşıyor. Ne kadar çok fuar yaparsanız kentiniz o kadar gelişecek, ekmek o kadar büyüyecek ve onu adil paylaştığınızda herkesin gıpta ile baktığı bir düzen oluşacak. Bu nedenle Tunç Soyer başkanımız İzmir'de fuarcılığın büyümesi ve hem Türkiye hem de dünyada en önemli fuar merkezlerinden biri olması için çaba sarf ediyor. Fuarlar ülkemiz için çok önemli ekonomik büyüklük yaratacak organizasyonlardır. Bunlara katkı koyan bütün kurum ve kuruluşlara İzmir adına teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir’in yıldızını çok daha parlatmak istiyoruz

Fuarlarda sadece fuarcılık sektörünü değil İzmir kent ekonomisi de kazandığını belirten Glpaltform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, “Horeca fair, aslında turizmin bütün unsurlarını barındırıyor. 16-19 şubat tarihleri arasında fuar İzmir’de düzenleneyeceğimiz Horeca Fair ise iki ayrı fuarımızın tek çatı altında buluşmasıdır. Bunlardan ilki, uluslararası otel ekipmanları ve ağırlama konaklama teknolojileri fuarı. Yani turizmin en önemli iki unsuru. Konaklama ve ağırlama. Bütün olay bu iki unsurun etrafında dönüyor. İkincisi ise uluslararası ev dışı tüketim ürünleri, perakende, içecek ürünleri, gıda işleme, depolama, soğutma, taşıma ve market ekipmanları fuarı. Bu da turizmin, gastronomi ile buluşmasını ifade ediyor. Yani horeca, konaklamadan ağırlamaya, gastronomiden yeni pazar arayışlarına kadar turizmin tüm yelpazesini içinde barındırıyor. Bu fuarı İzmir’de yapmamızın birçok nedeni var. Ama en önemli neden, bu şehre turizm çok yakışıyor, gastronomi çok yakışıyor. İzmir, hem turizm hem de gastronomi açısından eşi benzeri olmayan değerleri taşıyor. Bu değerleri daha görünür kılmak, İzmir’imizin yıldızını daha çok parlatmak için bu fuarı düzenliyoruz” diye konuştu.